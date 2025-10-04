Opinión 04-10-2025

Una regulación “inteligente” para la inteligencia artificial

Felipe Mancini, CEO de Asimov Consultores

En los próximos años, la Inteligencia Artificial (IA) será una de las fuerzas más transformadoras de nuestras economías y sociedades a nivel global. Su capacidad de optimizar procesos, mejorar la productividad, apoyar la toma de decisiones y resolver problemas complejos abre un horizonte inmenso de oportunidades para nuestro país. Pero como toda revolución tecnológica, también plantea riesgos que es necesario enfrentar con responsabilidad. De ahí la relevancia de la discusión que hoy se da en el Congreso sobre un marco regulatorio para la IA.

La convicción es clara: regular la IA es indispensable. No hacerlo nos expone a abusos, sesgos, pérdida de confianza ciudadana y una adopción desigual de la tecnología. En ese sentido, la forma en que regulemos marcará la diferencia entre impulsar un ecosistema de innovación competitivo o, por el contrario, frenar su desarrollo en etapas tempranas.

La propuesta actualmente en discusión en Chile refleja buenas intenciones, aunque también riesgos evidentes. Si copiamos modelos restrictivos como el europeo, basados en clasificaciones rígidas de riesgos y sanciones millonarias, corremos el riesgo de caer en una burocracia paralizante. Europa es un ejemplo: normas excesivamente estrictas han generado un éxodo de talento y capital hacia jurisdicciones más flexibles, como Estados Unidos. Esa es una lección que Chile no debe ignorar.

Necesitamos, por tanto, un equilibrio entre protección e innovación. Lo que implica, primero, reconocer que nuestro país tiene una deuda en inversión en I+D, que apenas alcanza el 0,4% del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE. Pretender instalar un marco restrictivo sin financiar el desarrollo tecnológico es una paradoja que solo limita nuestro potencial.

Ahora bien, mirar experiencias como la de Japón es ilustrativo. Su enfoque flexible, basado en directrices voluntarias y en el principio de “soft law”, ha convertido a ese país en un polo atractivo para el emprendimiento en IA. Allí entienden que la regulación no debe asfixiar la creatividad, sino guiarla bajo principios éticos y de supervisión humana, fomentando a la vez la inversión y la experimentación.

Una regulación inteligente debería incluir, al menos, cinco ejes: Fomento al ecosistema: fondos de I+D específicos para áreas de alto valor público, como salud, cambio climático y productividad. Incentivos a la adopción empresarial: beneficios tributarios y apoyo a startups que desarrollen soluciones basadas en IA. Educación y certificación de competencias: programas masivos de capacitación para empresarios, trabajadores y estudiantes. Colaboración público-privada y datos abiertos: liberar información pública de manera estructurada y accesible, siempre respetando la protección de datos personales y Sandboxes regulatorios: entornos de prueba obligatorios en organismos del Estado para experimentar con casos de uso y modelos de negocio.

Regular bien la IA no es poner frenos, sino crear confianza. Una ciudadanía que sabe que sus derechos están protegidos tendrá mayor disposición a adoptar soluciones digitales.

