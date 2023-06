Deportes 29-06-2023

Unión Melozal va por el Bicampeonato en el Torneo de Apertura

- Quieren repetir campaña de la temporada anterior

Muy contentos están la hinchada y los fanáticos del Club Deportivo Unión Melozal, que lideran en la tabla de colocaciones con 50 puntos en la sumatorias de todas las series. Su más cercano perseguidor es el cuadro azucarero de Iansa, con 44 positivos.

Aunque este fin de semana, no habrá fecha. El presidente del Club de los viñedos, Juan Barriga, desmenuzó la campaña que los tiene en lo más alto de la competencia faltando solo cuatro fechas, para el termino del torneo “estamos muy contentos, estamos liderando la tabla en la General, y esperanzados de llevarnos el título, esperamos seguir de esta manera porque ya entro en la recta final el campeonato. Creo que los grandes artífices de este rendimiento son los jugadores, además que este campeonato lleva el nombre de Iván Astudillo (QEPD), quien fuera uno de nuestros y que falleciera lamentablemente. Por eso tenemos la responsabilidad de quedarnos con la Copa que lleva su nombre y por eso hay una motivación extra. Nuestra cancha, sufrió al igual que muchas otras, a raíz del sistema frontal que nos afecto con mucha dureza, están muy pasadas de agua y costara un buen tiempo para que se sequen. A ello se agrega un corte en el sector del puente Sifón, donde se formo un verdadero socavón y no sabemos en cuento tiempo se habilitará esa ruta. Ahora para poder jugar tendremos que darnos la vuelta por la comuna de San Javier, lo mismo para los elencos que vendrán a jugar a nuestro feudo en Melozal, pero hay que hacerlo y cumplir con cada partido no más”.

Barriga, agradeció también a la hinchada “es nuestro jugador número 12, que siempre nos apoya con su aliento desde el tablón, sobre todo cuando el resultado en el césped está difícil. El partido ante Carlos Campos, deberá esperar, es un buen rival, está en el tercer puesto en la General. Es poca la diferencia, por eso cada encuentro la enfrentaremos como una verdadera final.

Finalmente nuestro reconocimiento a la serie de 42, que está encabezando el torneo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo