Social 06-09-2025

Unión San Luis celebra los 100 años del histórico dirigente Alfonso González Valenzuela

Ex jugador y destacado dirigente deportivo , Alfonso Gonzalez Valenzuela, nació precisamente en el mes de la patria , del año 1925 . Por esta razón en sus cien años de vida el club Unión San Luis prepara una gran celebración en la jornada de hoy .

Como dirigente fue elegido el mejor a nivel local , regional y nacional . Como técnico , fue campeón con Unión San Luis, en la asociación Víctor Zavala Bravo .

En la asociación Linares , campeón regional y campeón de Chile en la ciudad de Temuco . Don Alfonso es sin duda un gran orgullo para Linares y un ejemplo para la juventud .

