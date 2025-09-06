sábado 06 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 06-09-2025
    Unión San Luis celebra los 100 años del histórico dirigente Alfonso González Valenzuela
    Ex jugador y destacado dirigente deportivo , Alfonso Gonzalez Valenzuela, nació precisamente en el mes de la patria , del año 1925 . Por esta razón en sus cien años de vida el club Unión San Luis prepara una gran celebración en la jornada de hoy .
    Como dirigente fue elegido el mejor a nivel local , regional y nacional . Como técnico , fue campeón con Unión San Luis, en la asociación Víctor Zavala Bravo .
    En la asociación Linares , campeón regional y campeón de Chile en la ciudad de Temuco . Don Alfonso es sin duda un gran orgullo para Linares y un ejemplo para la juventud .
    Freddy Mora

