UNITAS SPIRITUS





Rodrigo Biel, abogado y docente



Me sirvo de esta expresión latina - leída y escuchada en el monasterio cisterciense de San Bernardo en Madrid – unidad de espíritu, pero que prefiero entender, como unión de voluntades.

No soy político, por lo cual no invito ni sugiero votar por alguien en particular, pero como ser pensante me siento obligado a opinar sobre el modo de entender y resolver la redacción y construcción de una Carta Fundamental. Como se la conoce como “la ley de las leyes”, debe ser el resultado de la conjunción de voluntades. La voluntad como lo sostienen los seguidores de San Bernardo “no es sólo la facultad del asentimiento y de la acción, sino, además es un “movimiento del alma hacia el bien, es igualmente la facultad del amor y del deseo, la capacidad de querer y amar”.

Si bien en la elaboración de una Constitución están presentes el querer y el no querer, si admitimos que en unos y en otros prevalece el amor a la Patria. no debemos temer que la armonía de voluntades no se produzca fácilmente. Para los cistercienses ¿Qué otra relación o unión puedes buscar entre los esposos que no sea el mutuo amor?, lo que parafraseo señalando que todos los candidatos a convencionales están unidos por el mutuo amor a la Patria.

Creo firmemente que la unión de voluntades, en la dimensión más espiritual de la conciencia, puede y debe tener lugar en esta oportunidad, pero para ello debe estar presente como cuestión esencial, la prudencia del trabajo constitucional; me valgo una vez mas de San Bernardo, cuando éste dice “La prudencia es como el atalaya para que el que gobierne esté siempre en vela”, agregando que la prudencia “es el bien que acompaña a la sinceridad, para que del daño se pueda huir”.

Estoy convencido que, en el frustrado intento del año pasado, falló justamente la prudencia, que es la que nos permite entender, discernir, distinguir lo que conviene, pero también lo que es posible de lo imposible.

Cicerón nos recuerda que la prudencia era una ciencia “con la que se hacían las cosas buenas y las malas”, de lo que debemos deducir que el hombre y la mujer prudente abrazan lo bueno y huyen de lo malo. En lo que nos interesa, abrazar lo que es conveniente para el país y alejarnos de lo que no lo es.

En mi opinión la Carta Fundamental debe ser lo más genérica posible, minimalista si se quiere, que pueda ser interpretada conforme a los cambios que se van produciendo naturalmente, debemos evitar los cuerpos constitucionales pétreos y los maximalistas, donde se pretende cubrir todos los aspectos de la vida.

No podemos pretender escribir una Carta Magna a gusto de cada uno, sino que debe responder al consenso nacional.

Si uno lee la brevísima Constitución norteamericana comienza diciendo “NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta ...”, es tan omnicomprensiva que interpretándola podemos cubrir todos los derechos llamados esenciales, lo que no impide ni ha impedido en aquel país, que con posterioridad se haya dictado la Bill of rights, que es la Carta de Derechos de ese país, llamada también Declaración de derechos civiles de Estados Unidos, redactada por Madison, y las enmiendas que han venido después.

Llamo entonces a procurar ser genérico en cuanto a los derechos sociales, dejando abierta la puerta para que a través de leyes se vayan implementando los que aparezcan pertinente, de acuerdo a lo que determine la sociedad.

Como escribo el día del trabajo, copio lo que estatuye el artículo 4° de la Constitución italiana: “La República reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que hagan efectivo este derecho”, agregando en su inciso segundo: “Todo ciudadano tiene el deber de desempeñar, según sus posibilidades y su propia elección, una actividad o función que contribuya al progreso material o espiritual de la sociedad.”. Hago referencia al deber de laborar, ya que acá hoy, unos pocos, por cierto, gritaban por abolir el trabajo.