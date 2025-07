Crónica 20-07-2025

Universidad Autónoma capacita a jardines infantiles VTF en herramientas para educar con inclusión



Con una participación de más de 130 funcionarias y funcionarios de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), se desarrolló con éxito la capacitación “Herramientas para educar con inclusión”, una iniciativa impulsada por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, en conjunto con el DAEM de Talca y JUNJI.



“Se dictaron tres talleres: uno sobre manejo vocal, otro sobre estimulación del lenguaje y un tercero sobre manejo de usuarios en condición del espectro autista. Estos talleres nacen de requerimientos planteados directamente por las educadoras del Jardín Pasito Seguro. Lo que comenzó como una necesidad puntual se amplió a toda la red, gracias al trabajo colaborativo con el DAEM”, explicó el director de la carrera de Fonoaudiología, Esteban Valenzuela.



“La importancia de esta capacitación radica en que responde directamente a las necesidades del equipo educativo. No es habitual trabajar temas como estimulación del lenguaje o espectro autista en la etapa preescolar, ya que suelen abordarse recién en la enseñanza básica. Por eso creemos que esta iniciativa será de gran utilidad práctica para las educadoras, al entregar herramientas para identificar conductas y acompañar a los niños desde edades tempranas”, agregó Valenzuela, quien además anunció que durante el segundo semestre estudiantes en práctica clínica realizarán evaluaciones e intervenciones en estos jardines, fortaleciendo así el vínculo entre la universidad y las comunidades educativas.



Desde el DAEM Talca, Osvaldo Díaz, coordinador de los jardines VTF, destacó que esta experiencia surgió desde un trabajo de vinculación con el medio impulsado por el Jardín Pasito Seguro, “se levantaron necesidades concretas, como el manejo de la voz, la convivencia con niños del espectro autista o los desafíos del lenguaje en la primera infancia. La universidad recogió estos temas y diseñó un programa en conjunto con nosotros. Esta capacitación no sólo entrega conocimientos, también responde a situaciones laborales reales que afectan a nuestras funcionarias, quienes muchas veces terminan su jornada con problemas de voz u otras dificultades”.



Díaz añadió que los nueve jardines VTF beneficiados atienden a 538 menores de sectores vulnerables de Talca, y que “este trabajo en conjunto con la Universidad Autónoma es solo el primer paso de muchas futuras capacitaciones. Es una herramienta invaluable que impactará directamente en la calidad educativa que entregamos a nuestros niños y niñas”.



