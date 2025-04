Agricultura 23-04-2025

Universidad Autónoma de Chile lidera red internacional para investigar el poroto común en contexto de cambio climático



Con el objetivo de fortalecer la colaboración científica internacional y contribuir a la seguridad alimentaria frente al cambio climático, la Universidad Autónoma de Chile realizó el seminario de lanzamiento del proyecto FOVI240049, titulado “Formación de la red internacional Micro-Bean sobre la interacción planta-microorganismos de poroto común en un contexto de cambio climático para abordar la seguridad alimentaria”.



Esta red internacional se conforma junto a instituciones nacionales asociadas como la Universidad Católica de Temuco y el Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP), e internacionales como el Instituto politécnico Nacional de México, laMasinde Muliro University of Science and Technology de Kenia y la Academic of Sciences de Uzbequistán.



El proyecto, impulsado por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado y financiado por ANID, busca consolidar redes de colaboración entre investigadores de Chile, México, Uzbekistán y Kenia, promoviendo el intercambio académico y el desarrollo de soluciones frente a los efectos del cambio climático en cultivos estratégicos como el poroto común.



La directora de Investigación de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Ana Gutiérrez, destacó la relevancia institucional de esta iniciativa, “este proyecto representa un hito para nuestra universidad, al consolidar redes internacionales lideradas por académicos jóvenes, como la Dra. Shrabana Sarkar, generando vínculos con investigadores de distintos países y promoviendo el intercambio de conocimientos y personas en áreas prioritarias como la tolerancia a la sequía en cultivos”.



En el seminario participaron destacados expositores nacionales, como el Dr. Patricio Arce, la Dra. Aparna Banerjee, el Dr. Basilio Carrasco y el Dr. Claudio Inostroza. La exposición internacional estuvo a cargo de la Dra. Lucina Romero, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional de México, quien subrayó la importancia de esta colaboración.



“Fui invitada a participar en este proyecto, que tiene un profundo sentido para mí, pues el frijol –o poroto, como se dice en Chile– es un cultivo clave para México y Latinoamérica. Esta red permite fortalecer nuestra investigación en el desarrollo de variedades más resistentes a condiciones de estrés como la sequía y la salinidad. Y formar este tipo de relaciones internacionales, fortaleciendo estos vínculos, dado que el frijol o poroto son dos cultivos sumamente relevantes, tanto para la canasta básica de alimentación mexicana como en Chile, pues nos ha permitido seguir trabajando en ciencia, desarrollar y fortalecer la línea de investigación en el frijol a lo largo de nuestros países”, señaló Romero.



Por su parte, la Dra. Shrabana Sarkar, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile y directora del proyecto, explicó que la iniciativa busca mejorar el crecimiento del poroto común a través de la comprensión de la interacción planta-microbioma. “Nos enfocamos en cómo estos microorganismos pueden ayudar a las plantas a desarrollarse mejor en entornos cada vez más afectados por el cambio climático, en el Maule, por ejemplo, se produce cerca del 42% del poroto nacional, lo que nos motiva a buscar soluciones concretas para nuestro país y su seguridad alimentaria”, explicó.



El proyecto FOVI240049 se enmarca dentro del Fondo de Vinculación Internacional y tiene como propósito central la difusión del conocimiento, la formación de redes científicas y el impulso a la investigación aplicada en áreas estratégicas para el desarrollo agrícola y nutricional sostenible.