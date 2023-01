Crónica 20-01-2023

Universidad Autónoma de Chile recibe a nuevos estudiantes en el inicio del proceso de matrícula 2023



Institución de educación superior comenzó este miércoles la primera etapa de este proceso, la que se extenderá hasta el viernes 20 de enero. Luego, la segunda etapa de matrícula se hará efectiva hasta el viernes 27 de enero.



La Universidad Autónoma de Chile inició exitosamente el primer período de matrícula para sus alumnos nuevos, luego de que se conocieran los resultados de las postulaciones realizadas por los interesados en ingresar a alguna de las 26 carreras que este año impartirá en Talca la institución de educación superior.

Desde muy temprano, los postulantes, muchos de ellos con sus padres, llegaron hasta el Campus Central de la casa de estudios superiores para hacer efectiva la matrícula en la institución, hecho que fue valorado por la Vicerrectora de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dra. Claudia Mora, quien subrayó el interés y la confianza que genera el proyecto educativo de la universidad, que ya cuenta con una importante trayectoria formando profesionales, comprometida con su entorno, sus estudiantes y egresados, con una moderna infraestructura y con un foco en aportar con conocimiento relevante a la región y al país a través de la investigación.

“La Universidad Autónoma de Chile se ha consolidado como una institución de educación superior de prestigio, y esto se refleja en los cinco años de acreditación institucional otorgados por la autoridad respectiva. Ello se refleja en este proceso, que demuestra un reconocimiento a la calidad de nuestra docencia, a la efectiva vinculación con el medio y al desarrollo de la investigación, todos aspectos que contribuyen a la formación integral de las personas, a la movilidad social y al progreso”, planteó la autoridad.

Por su parte, el director de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de la casa de estudios superiores, Hans Heyer, informó que el proceso de matrícula es posible realizarlo íntegramente vía online, para lo cual se dispuso de una plataforma que permite realizar el trámite rápidamente. Sin embargo, agregó que en el Campus Central de la institución se desplegó un completo equipo que atendió a los nuevos alumnos de la casa de estudios superiores, proceso que se estará realizando hasta el viernes 20 de enero, fecha en que culmina el primer período de matrícula y luego durante la segunda etapa que se extenderá hasta el 27 de enero. “Conscientes de que muchas familias necesitan ayuda en este proceso, estaremos en nuestra sede dando respuesta efectiva a la demanda por matrícula de alumnos nuevos que optaron por alguna de las alternativas académicas que entregamos durante este 2023 en el Maule”, indicó.



NUEVOS ALJUMNOS

Respecto de los nuevos estudiantes, hubo mucha alegría y emoción entre quienes llegaron a formalizar su matrícula a la Universidad Autónoma de Chile, muchos de los cuales son de comunas cercanas a Talca, pero también de ciudades más alejadas como Coyhaique, en la Región de Aysén, y que en esta oportunidad destacaron como elementos claves para optar por la casa de estudios superiores su calidad académica, la orientación de sus carreras, la posibilidad de prácticas tempranas y el acceso a la gratuidad.



Pía Salgado llegó desde Linares con su mamá para matricularse en Enfermería. Ella obtuvo 733 puntos en la PAES y eligió la carrera por la posibilidad de atender a las personas y acompañar su salud. “La Universidad Autónoma ofrece una cantidad de oportunidades, tiene convenios con muchos centros de salud y, además, los laboratorios me llaman mucho la atención”, dijo, al igual que Krishna Rodríguez, de la comuna de Río Claro, quien se matriculó en Obstetricia y Puericultura y destacó que “me interesó por el plan de estudios, por la gratuidad y porque se pueden comenzar prácticas desde segundo año”, indicó.

Por su parte, Miguel Hernández llegó hasta la universidad a matricularse en Derecho. “Desde muy chico quise estudiar Derecho y es una motivación muy grande poder ayudar a las personas, así es que me emocioné mucho cuando supe que había quedado seleccionado en la universidad”, mientras que Abril Torres, de la comuna de Cauquenes, eligió Pedagogía en Educación Parvularia “por la cercanía, porque me encanta la carrera y porque he recibido muy buenas referencias de la universidad” y Natalia Muñoz, de la comuna de Colbún, se matriculó en Fonoaudiología “porque siempre me ha gustado el tema de la salud y más si es en la Universidad Autónoma ya que siempre fue mi primera elección porque es una universidad muy buena”, planteó.