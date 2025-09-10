Crónica 10-09-2025

Universidad Autónoma de Chile reunió a más de 2.155 inscritos en Ensayo PAES Presencial 2025 en Talca



La Universidad Autónoma de Chile abrió sus puertas para recibir a estudiantes de enseñanza media y egresados en el Ensayo PAES Presencial 2025, instancia gratuita que les permitió medir sus conocimientos y vivir la experiencia bajo las mismas condiciones y tiempos oficiales establecidos por el DEMRE.



La instancia se vivió de forma simultánea en las 3 sedes. En Talca, la jornada se desarrolló en el Campus Central (5 Poniente 1670) desde las 08:30 horas, contemplando las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1).



La convocatoria superó los 2155 inscritos, quienes además pudieron recorrer los stands de distintas carreras, participar en sorteos y conocer de cerca la infraestructura universitaria.



El director de Comunicaciones, Admisión y Extensión Cultural de la sede Talca, Hans Heyer, comentó que “en esta oportunidad superamos el 100% de la convocatoria. Gran cantidad de estudiantes se acercaron a nuestra sede a medir sus conocimientos. La invitación es a que sigan participando en las actividades que tenemos preparadas para ustedes y a que cuenten con nuestro apoyo en la elección de su futuro académico”.



“Estamos muy felices de recibir a más de tres mil estudiantes en las distintas sedes de la Autónoma en este ensayo PAES presencial. La experiencia para los estudiantes es muy buena, porque reciben sus resultados de inmediato escaneando un código QR con su RUT, y además conocen nuestra oferta académica e instalaciones”, destacó Sebastián Roth, director de Admisión y Marketing de la Universidad Autónoma de Chile.



Los estudiantes valoraron positivamente la experiencia. María Jesús Rocco, alumna de primero medio del Liceo Abate Molina, señaló: “Me gusta mucho la Pedagogía en Inglés y este ensayo me sirve para ir preparándome, porque soy muy nerviosa con las pruebas. La experiencia ha sido muy buena, la feria también y la gente muy amable”.



Por su parte, Damaris Lastra, de tercero medio del colegio Amelia Troncoso, expresó que “es mi primer ensayo y fue muy buena experiencia. Me gustaría estudiar pedagogía porque los profesores han sido una gran inspiración en mi vida”.



A su vez, Sofía Solís, egresada del Liceo Marta Donoso Espejo, comentó que el ensayo le permitió reforzar su preparación para postular a medicina. “Aquí están súper organizados y hasta se preocupan de que podamos comer durante la jornada. Además, fui beneficiada con un premio, lo que me sorprendió mucho”.



La actividad también contó con la participación de egresados de la institución, como Camila Maldonado, profesora de inglés formada en la Universidad Autónoma, quien compartió su experiencia laboral con los asistentes. “La Autónoma me entregó muchas herramientas para desarrollarme de manera integral y hoy quiero motivar a los estudiantes a interesarse en la pedagogía, una carrera muy linda y con muchas oportunidades”.

