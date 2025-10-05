Crónica 05-10-2025

Universidad Autónoma de Chile y Colegio Alborada realizan Feria Vocacional en Linares



El próximo miércoles 08 de octubre, la Universidad Autónoma de Chile llevará a cabo una Feria Vocacional en el Colegio Alborada de Linares, instancia dirigida a estudiantes de enseñanza media de distintos establecimientos públicos, subvencionados y particulares de la Región del Maule.



La actividad busca reunir a jóvenes de la zona en un espacio de encuentro e información, donde podrán conocer la oferta académica de la Universidad Autónoma de Chile, así como la de otras instituciones de educación superior que se sumaron a esta iniciativa.



Hans Heyer, director de Comunicaciones, Admisión y Extensión de la Universidad Autónoma de Chile, explicó que la feria ha sido fruto de un trabajo de planificación de varios meses. “Nuestro objetivo ha sido convocar a estudiantes de distintos establecimientos de la región, así como a universidades de todo el país que confiaron en este proyecto. Como institución, ponemos a disposición de los jóvenes toda nuestra oferta académica y un espacio de orientación para su futuro”, comentó.



En esa línea, destacó el valor de la actividad en el proceso de orientación vocacional. “Elegir una carrera es una de las decisiones más complejas que deben enfrentar los jóvenes. Por eso, instancias como esta permiten que lo hagan con mayor información, conocimiento y claridad respecto al camino que desean seguir en la educación superior”, concluyó.



Por su parte, Ana Alicia Orrego, directora Colegio Alborada, expresó que “en el marco de nuestros 30 años, esta feria es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes conozcan más ofertas universitarias y amplíen su visión de futuro. Al mismo tiempo, quisimos abrir este espacio a toda la comuna, para que jóvenes de distintos colegios también puedan acceder a esta instancia y descubrir las múltiples alternativas que ofrece la educación superior.”



La feria vocacional es una instancia clave para que los jóvenes del Maule accedan a herramientas y orientación que les permitan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico.

