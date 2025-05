Crónica 07-05-2025

Universidad Autónoma de Chile y SLEP Maule Costa firman convenio de colaboración para fortalecer la educación pública en la región

En una ceremonia realizada en Cauquenes, la Universidad Autónoma de Chile y el recién constituido Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Maule Costa, firmaron un importante convenio de colaboración que marca el inicio de una alianza estratégica para el fortalecimiento de la educación pública en la región del Maule.



La firma fue encabezada por el vicerrector de la sede Talca de la Universidad Autónoma, Marcelo Cevas, y el director ejecutivo del SLEP Maule Costa, Julio González, quienes destacaron el valor de este acuerdo no solo por su carácter pionero en la región, sino por el potencial de desarrollo que representa para las comunidades educativas de las comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Empedrado y Constitución.



“Para nosotros es particularmente relevante firmar este primer convenio con el recién constituido SLEP Maule Costa, dado el compromiso histórico de nuestra universidad con la formación de profesores y el fortalecimiento de la educación pública”, expresó Cevas.



Y junto con ello, agregó que “desde 2003 estamos presentes en la región, iniciándonos precisamente con carreras de Educación. Un porcentaje significativo de nuestros estudiantes proviene de fuera de Talca, muchos de ellos de las comunas que hoy conforman este nuevo servicio local, como Cauquenes. Tras sus estudios, muchos regresan a sus territorios a ejercer, lo que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo local”.



El vicerrector también recordó que la institución se adscribió a la política de gratuidad en 2015, permitiendo que hoy el 80% de sus más de 30.000 estudiantes a nivel nacional –más de 8.000 de ellos en la región del Maule– cursen sus estudios sin costo, lo que refuerza el vínculo con el sistema público de educación.



Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Maule Costa valoró la firma del convenio como una oportunidad de colaboración mutua que va más allá de la formación práctica de futuros profesionales.



“Nos interesa no solo recibir estudiantes en práctica o establecer centros de formación, sino generar conocimiento en conjunto con la universidad. Queremos desarrollar investigaciones aplicadas que nos permitan mejorar nuestros procesos administrativos, pedagógicos y de infraestructura. Nos interesa saber, por ejemplo, cómo los datos sobre salud o nutrición pueden impactar en el aprendizaje”, explicó González.



Además, el director planteó la necesidad de que este tipo de alianzas contribuyan a revertir el rezago histórico que afecta a zonas como Cauquenes, no solo desde lo económico, sino también desde lo cultural.



“La pregunta que nos hacemos es cómo, desde la universidad y sus distintas carreras, podemos construir soluciones que generen mejores condiciones para el aprendizaje y que impacten positivamente en el desarrollo local. Si logramos que más jóvenes estudien, se capaciten y luego vuelvan a sus territorios como profesionales, estamos dando un paso concreto hacia ese objetivo”, concluyó González.



Ambas autoridades coincidieron en que este es solo el primer paso de una relación de largo plazo que busca abrir nuevas líneas de colaboración, especialmente en áreas como la investigación educativa y el desarrollo de metodologías innovadoras para mejorar la calidad del sistema educativo en el Maule.