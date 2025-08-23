Social 23-08-2025

Universidad Autónoma impulsa diagnóstico territorial para fortalecer la investigación y desarrollo en la Región del Maule

En el marco del Proyecto N°10768 del Programa de Financiamiento Estructural I+D+I Universitario Territorial (FIUT) 2024 – Etapa 1, la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, realizó una jornada de trabajo orientada a identificar y potenciar sus capacidades institucionales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con impacto directo en el territorio.



La actividad, organizada en conjunto por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados (VRID), la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio (VcM) y la Vicerrectoría de sede Talca, reunió a autoridades regionales, emprendedores, representantes del sector público y privado e investigadores, con el objetivo de analizar los principales desafíos del Maule y proyectar acciones conjuntas que contribuyan a su desarrollo sostenible.



El vicerrector de Sede Talca, Marcelo Cevas, subrayó la importancia de “conectar el quehacer científico con la vida de las personas y las necesidades reales del territorio”. Añadió que la iniciativa busca construir un círculo virtuoso de cooperación, integrando a la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, en lo que se conoce como el modelo de cuádruple hélice.



Este diagnóstico es parte del Plan de Desarrollo de Capacidades en I+D+i para el Desarrollo Regional, que la Universidad Autónoma de Chile impulsa para fortalecer su vinculación con el entorno y consolidarse como un actor clave en la generación de conocimiento y soluciones que mejoren la calidad de vida en el Maule.



