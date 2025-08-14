Crónica 14-08-2025

Universidad Autónoma invita a participar en su Ensayo PAES Presencial gratuito 2025

La Universidad Autónoma de Chile abrirá sus puertas este sábado 6 de septiembre para recibir a estudiantes de enseñanza media y egresados que deseen medir sus conocimientos y prepararse para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).



En la sede Talca, el Ensayo PAES Presencial 2025 se realizará en el Campus Central, ubicado en 5 Poniente 1670, a partir de las 08:30 horas, e incluirá las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), aplicadas bajo las mismas condiciones y tiempos oficiales establecidos por el DEMRE.



El director de Comunicaciones, Admisión y Extensión, Hans Heyer destacó que el objetivo es que “los participantes vivan la experiencia real de la PAES y lleguen mejor preparados para enfrentar el proceso de admisión 2026”.



“Los asistentes podrán practicar en condiciones reales de rendición, con tiempos oficiales, también podrán acceder a facsímiles impresos actualizados según el temario de admisión 2026 y conocer su puntaje de inmediato y recibir retroalimentación detallada, además de resolver dudas sobre las carreras y mallas curriculares de la Universidad Autónoma junto con recorrer el campus participando en concursos y entretenidas actividades”, agregó Heyer.



La inscripción es gratuita y se realiza en el link https://admision.uautonoma.cl/ensayo-paes-gratuito, los interesados deben completar sus datos correctamente y asegurarse de ingresar un correo electrónico válido.



El día del ensayo es importante llegar puntualmente, cada prueba tendrá una duración aproximada de 2 horas y 20 minutos, por lo que se recomienda a los estudiantes administrar su tiempo de forma eficiente para responder todas las preguntas. Los resultados estarán disponibles inmediatamente después de finalizada la evaluación, junto con las respuestas correctas y sus justificaciones.



Con esta actividad, la Universidad Autónoma de Chile reafirma su compromiso con el acceso equitativo a la educación superior, brindando a los postulantes una oportunidad única para ensayar, aprender y proyectar su futuro académico.



