Universidad Autónoma realiza Operativo de Salud en Llancanao
La Universidad Autónoma de Chile, a través de su Facultad de Ciencias de la Salud, desarrollará un operativo de salud gratuito dirigido a la comunidad del sector precordillerano de Llancanao, en la comuna de Linares.
La iniciativa comenzó ayer y finaliza este viernes (hoy) entre las 10:00 y las 16:30 horas, en la Escuela Pública de Llancanao.
El operativo cuenta con la participación de académicos y estudiantes de las carreras de Medicina, Obstetricia, Enfermería, Kinesiología, Fonoaudiología y la carrera de Psicología, quienes ofrecerán distintas prestaciones médicas y de apoyo en salud mental.
Entre ellas destacan atenciones pediátricas y ginecológicas, controles de morbilidad y cardiovasculares, evaluaciones posturales, exámenes preventivos, screening auditivo, otoscopia y extracción de cerumen, además de charlas de educación sexual y orientación psicológica.
El vicerrector de la Sede Talca, Marcelo Cevas, destacó que esta actividad “busca plasmar nuestro compromiso y la vinculación con el medio, acercando la labor universitaria a las comunidades y contribuyendo al bienestar de las personas”.
Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la carrera de Medicina, Dr. Luis Jaime, comentó la importancia de este tipo de instancias: “Nuestros estudiantes y profesionales estarán disponibles para brindar diversas atenciones de salud, fortaleciendo a la vez su formación práctica y aportando directamente a la comunidad de Llancanao y alrededores”.
Con esta iniciativa, la Universidad Autónoma de Chile busca fortalecer su compromiso con el desarrollo territorial y el acceso equitativo a la salud, dando énfasis al vínculo entre la academia y la comunidad.
