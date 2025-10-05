Nacional 05-10-2025

Universidad de Las Américas impulsa innovador doctorado en sostenibilidad agropecuaria y veterinaria

En un mundo en el que fenómenos como el cambio climático, la crisis hídrica, la seguridad alimentaria y las zoonosis (enfermedades que se transmiten de animales a humanos) ocupan un lugar relevante en la agenda global, la ciencia aplicada y la formación de capital humano avanzado se convierten en herramientas estratégicas para el desarrollo sostenible. Según destacan los expertos, los desafíos actuales exigen respuestas en conocimiento especializado, innovación tecnológica y una mirada integral que considere los impactos sociales, económicos y ecológicos. Y para avanzar en este camino, el Dr. en Ecología y Evolución, Leonardo Fernández, director del recién presentado Doctorado en Sostenibilidad Agropecuaria y Veterinaria de Universidad de Las Américas (UDLA), profundizó en EmolTV sobre la importancia de la formación de talentos que apunten en esa dirección. “Un país que no forma doctores no puede considerarse un país desarrollado. De hecho, lamentablemente, en nuestro país tenemos un déficit de doctores. Dentro de todos los países que componen el OCDE, Chile es uno de los que tiene menos”, afirmó. El experto enfatiza en que en el Chile de hoy se necesitan profesionales capaces de aplicar el conocimiento científico para resolver problemas concretos que afectan tanto a la población como al medioambiente. “Cuando tú estudias un doctorado te transformas en un capital humano avanzado que genera conocimiento original y la idea es tomar ese conocimiento parar impulsar estrategias, procedimientos o soluciones”, añadió.

