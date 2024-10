Opinión 08-10-2024

Urge mayor inclusión de investigadoras en IA

Varinka Farren, directora ejecutiva de Hub APTA



En el contexto del Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación, nos enfrentamos a una realidad preocupante: la brecha de género en el ecosistema de investigación de Inteligencia Artificial (IA).



Aun cuando lideramos el desarrollo en este ámbito en América Latina, Chile tiene el nivel más bajo de representación femenina dentro del talento en IA en la región, con un 17,18%, según datos CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial, en base a resultados del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial ILIA 2024.



Según sus indicadores de participación femenina en el mercado laboral, Chile muestra las tasas más bajas de la región en penetración de competencias de ingeniería y alfabetización en IA.



Las misma realidad se mantiene si analizamos los indicadores de participación de mujeres en el ecosistema de investigación. Nuestro país se encuentra 14 puntos bajo el promedio, con un 14,17% de investigadoras. Algo está sucediendo que las políticas públicas de promoción de acceso y disminución de brechas no logran aún los resultados esperados.



Es indudable que existen enormes desafíos en materia de participación equitativa de mujeres en investigación y desarrollo en este campo. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aisén Etcheverry, expresó su preocupación y la necesidad de redoblar esfuerzos.



No podemos honrar el trabajo científico, acercándolo a la ciudadanía con toda larelevancia que tiene para el desarrollo de la sociedad y el país, sin levantar la alertade la magnitud de la brecha de género con que nos enfrentamos.



El problema es que esta brecha no solo es una problemática de representación, sino también de oportunidades y desarrollo para las mujeres. Es fundamental trabajar para cambiar esta situación y garantizar que tengan las mismas oportunidades que los hombres en la investigación y desarrollo.



Quienes estamos moviendo el ecosistema con base científico tecnológica y viendo cómo articular el foco de innovación que surge en los cetros del conocimiento y universidades, y los acompañamos en el proceso para que sus ideas e inventos se conviertan en empresas exitosas en base científica tecnológica, vemos con gran preocupación que Chile, al igual que otros países de la región, enfrenta desafíos en materia de participación equitativa de las mujeres en investigación y desarrollo de IA, lo que exige la implementación de políticas con enfoque de género.



Las organizaciones y hubs tenemos un rol clave en la promoción de la igualdad de género en investigación frente a la sobrerrepresentación masculina, y debemos partir con programas concretos. Por eso, en Hub APTA estamos impulsando el programa APTA WomanPower, que busca potenciar el liderazgo de investigadoras, ingenieras y emprendedoras de empresas de base científico-tecnológicas, entregando capacitación, herramientas, networking y gestión activa para el cierre de brechas.



Esperamos tener el próximo año más investigadoras, científicas y trabajadoras en el área de IA, porque finalmente son más negocios por facturar en beneficio de ellas y su entorno global, y de cara al mundo.