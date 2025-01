Opinión 17-01-2025

Urgente protección a las PYMES

Felipe Gormaz

Tax Manager de Smart CFO



La reforma al impuesto a la renta tiene a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en vilo. La razón es simple: si no se implementan modificaciones, su carga tributaria experimentará un aumento significativo, lo que además de comprometer su crecimiento, podría estimular la informalidad, dados los elevados costos asociados al cambio de régimen de tributación. Según las cifras del Ministerio de Economía, el sector abarca empresas con ventas anuales entre 2.400 y 100.000 UF. Asimismo, según el reciente estudio del Observatorio Grande Pyme, este segmento , representa más del 98%% del total de las compañías en Chile y emplea a más del 64% de la fuerza laboral formal. En este contexto, cualquier modificación tributaria debería considerar el impacto que tendrá sobre ellas, que sostienen parte importante del empleo y la producción del país.

A pesar de las señales de alarma, se han generado pocas políticas públicas que incentiven el emprendimiento. Sin un impulso claro para mantener, o incluso, reducir la carga tributaria de las PYMES , se inhibirá el crecimiento de este sector. ¿La paradoja? Si no se incentiva su crecimiento, es imposible aumentar los ingresos fiscales a largo plazo.

En este sentido, es clave que las autoridades comprendan la necesidad de encontrar un equilibrio. Las reformas deben promover un entorno competitivo que impulse el crecimiento tanto de las grandes empresas como de las pequeñas y medianas. Si se les sobrecarga de impuestos y se les deja sin margen para crecer, la consecuencia será un freno en la recuperación económica y, en última instancia, una menor creación de empleo y riqueza.

El desafío está puesto sobre la mesa: las autoridades deben actuar con responsabilidad para garantizar que la Ley de Impuesto a la renta no termine siendo un obstáculo para el desarrollo de las PYMES . Es fundamental que se busque una solución que permita al país mantener una estructura tributaria eficiente y simple, pero que, al mismo tiempo, no agote las posibilidades de crecimiento de aquellos que sostienen el empleo formal y el desarrollo económico local.