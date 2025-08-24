Social 24-08-2025

Uso de datos móviles crece 15 % en primer semestre impulsado por streaming y gaming

● La región del Maule se mantiene en el ranking, mientras Biobío y La Araucanía irrumpen con fuerza entre las cinco zonas del país con mayor consumo de datos móviles.



Terminó la primera parte del año, y el uso de datos móviles continúa en ascenso en Chile. Este fenómeno es impulsado debido al mayor uso de streaming y gaming. Así lo demostró el último reporte WOM Dataholic, que revela que el tráfico de datos aumentó un 15% durante el primer semestre de este año en comparación al mismo periodo del 2024.



El estudio que analiza las tendencias de consumo de los clientes de WOM, muestra que durante el periodo se usaron más de 880 millones de GB sólo en internet móvil, equivalente a 22 millones de películas reproducidas en 4K. En esta línea, la categoría de streaming -uno de los usos más populares entre las personas- destacó como la principal actividad, concentrando el 56 % del consumo de datos móviles.



De acuerdo al informe, este aumento en el tráfico de datos móviles está estrechamente vinculado al crecimiento de plataformas de video y redes sociales. Entre las aplicaciones con más datos consumidos, TikTok lideró el ranking con un 16 % del tráfico total, seguida por YouTube con un 13 % y Facebook con un 11 %, lo que evidencia la preferencia por contenidos audiovisuales.



“Estamos frente a la consolidación de hábitos de consumo digital en tres dimensiones, donde la conexión no se genera sólo a través de las redes sociales, sino también a través del consumo de streaming y el juego en línea. La consolidación de esta alza de consumo confirma que el internet móvil es un servicio esencial a la hora de construir espacios de conexión entre las personas”, señaló Kamila Dubó, directora de Mercados de WOM Chile.



Asimismo, el consumo en videojuegos también tuvo un crecimiento significativo durante la primera parte del año. Según el informe, el tráfico de datos móviles destinado a gaming aumentó un 42% durante el primer semestre en comparación con igual periodo de 2024, lo que evidencia una tendencia creciente en esta categoría.

En línea a la tendencia, el 55% de los datos consumidos por los usuarios en gaming se destinó a conectar consolas de Playstation y Xbox a través de la red móvil del teléfono. Por otro lado, entre los juegos móviles más populares se encuentran Fornite, Call of Duty y Free Fire.



La Araucanía y el Maule entre las zonas que más usan datos móviles



A nivel regional, la Región Metropolitana lidera como la zona con mayor tráfico por usuario, concentrando un 40% del total del consumo de datos móviles durante el primer semestre de 2025. En tanto, el podio lo completa Valparaíso con un 11% del consumo y Biobío con un 8%.



Entre las principales novedades de este periodo, destaca el ingreso de La Araucanía al cuarto lugar del ranking de regiones con mayor uso de datos móviles. En contraste, la región del Maule desciende del cuarto lugar obtenido en 2024 al quinto puesto en 2025.



