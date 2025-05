Opinión 21-05-2025

Uso responsable de ibuprofeno



Fernando Torres Moscoso

Director Escuela de Química y Farmacia UNAB







La reciente advertencia del Instituto de Salud Pública sobre los riesgos asociados al consumo de ibuprofeno invita a reflexionar sobre el uso responsable de los medicamentos. El ibuprofeno, ampliamente utilizado en Chile para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación, no está exento de riesgos. Su condición de “acceso fácil” ha contribuido a una percepción errónea de inocuidad, lo que puede llevar a un uso inapropiado o prolongado sin orientación profesional.



Es fundamental comprender que este antiinflamatorio puede generar reacciones adversas graves, como úlceras gástricas, insuficiencia renal, riesgo cardiovascular elevado e incluso reacciones dermatológicas severas o síndromes coronarios agudos en algunos casos. Más aún, su interacción con otros fármacos, como anticoagulantes, antidepresivos o diuréticos, puede amplificar sus efectos negativos, comprometiendo seriamente la salud de los pacientes.



Por ello, es urgente reforzar la educación en el autocuidado y el consumo informado de medicamentos. No se trata de alarmar a la población ni de demonizar un fármaco útil, sino de recordar que todo medicamento tiene contraindicaciones y que su uso debe estar guiado por criterios clínicos claros.



La automedicación irresponsable no es un hábito inocente. Es deber de todos, autoridades, profesionales de la salud y ciudadanía fomentar una cultura de respeto por los tratamientos médicos y sus riesgos asociados.