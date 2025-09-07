Agricultura 07-09-2025

Usuarias de INDAP potencian sus emprendimientos con nuevos invernaderos a través de fondo de reconstrucción del Ministerio de Hacienda

Una visita a terreno a la comuna de San Clemente, para conocer los nuevos invernaderos adquiridos por pequeñas productoras con recursos de emergencia, a través de un convenio entre la subsecretaria de agricultura e INDAP, realizaron la directora regional (s) de INDAP, Cristina Briones, el seremi (s) de agricultura, Juan Pablo López, la secretaria ejecutiva del Fondo de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda, Trinidad Undurraga y el jefe de área INDAP de San Clemente, Michael Jeldes.

La iniciativa es una acción gubernamental que responde a la emergencia por las crecidas de ríos e inundaciones que afectaron parte importante de la región el año 2023 y dañaron la actividad productiva de los pequeños productores, en este caso mujeres productoras de los rubros de hortalizas y flores. Por ello el Ministerio de Hacienda traspasó recursos a la subsecretaría de agricultura y ésta a través de un convenio con INDAP, los direccionó para la adquisición de invernaderos que permitan recuperar la capacidad productiva de estas mujeres rurales.

La actividad se realizó en el predio de la productora Cecilia Castro, del sector de San Francisco -San Clemente-, dedicada a la producción de hortalizas, donde se reunieron algunas de las beneficiadas con invernaderos de la comuna. “En esa temporada (temporales del 2023) nosotros perdimos el plástico de los tres invernaderos, se voló todo, perdimos prácticamente casi la producción de seis meses. Así que feliz, agradecida porque siempre lo he dicho en todas partes que me han preguntado, para mí INDAP es mi segunda casa, mi segunda familia. Fue una oportunidad grande, cuando se me cerraron algunas puertas, pero me abrieron portones, como he dicho.” Con el nuevo invernadero Cecilia espera diversificar, produciendo plantas medicinales y curativas y algunas plantas ornamentales.

La secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda, Trinidad Undurraga, explica que este fondo “es un puente entre privados y personas afectadas por catástrofe y ayuda a financiar los diferentes proyectos de reconstrucción. En esta oportunidad el fondo de reconstrucción hizo un aporte especialmente focalizado a mujeres productoras de la pequeña agricultura para apoyarlas en la reconstrucción de sus invernaderos. Son más de 200 los invernaderos que hemos podido reconstruir gracias al aporte de privados entre la región de O Higgins y la Araucanía. En el caso del Maule, fue una de las regiones más afectadas y estamos muy contentos de tener 45 beneficiarias usuarias INDAP, con este invernadero, pero también 15 usuarias no INDAP recibieron un aporte también de invernadero, en la zona del Mataquito.”

Cristina Briones, directora de INDAP, resaltó la importancia de esta iniciativa, que permite dar un nuevo impulso a estas agricultoras. “Gracias a estas nuevas infraestructuras, las productoras podrán seguir desarrollando su actividad productiva de manera adecuada y seguir ofreciendo sus productos, tanto flores como hortalizas a los consumidores.”

El seremi (s) de agricultura, Juan Pablo López, destacó este aporte a las mujeres rurales, para fortalecer sus emprendimientos. “Ellas lo pasaron muy mal en el 2023, pero el Gobierno de Chile, claramente trabajando inter ministerialmente a través de lo que es el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Agricultura, nos volcamos para poder trabajar y poner en valor todos estos recursos. Muchas veces los recursos no llegan tan a tiempo como se espera, porque hay todo un análisis, pero podemos ver que esto está dando fruto y eso nos pone muy contentos como Ministerio de Agricultura porque no solamente estamos pensando en los usuarios de INDAP, también le dimos cabida a otro tipo de usuarias”.



