Agricultura 21-11-2024

Usuarios de INDAP de la comuna de Chanco recibieron incentivos para el fortalecimiento ganadero y apícola a través de convenio INDAP-GORE Maule

En la comuna de Chanco, pequeños productores usuarios de INDAP, recibieron incentivos productivos a través del programa “Transferencia Rehabilitación Productiva para ganaderos y apicultores”, convenio INDAP-Gobierno Regional del Maule.

La iniciativa, presentada por INDAP al Gobierno Regional, permitirá mejorar la condición de salud, infraestructura menor y la alimentación animal y/o apícola de los pequeños productores en la provincia de Cauquenes, aumentando la disponibilidad de alimento animal y apícola en periodos críticos, mejorando o manteniendo la buena salud de animales y abejas e Incorporando inversiones destinadas a satisfacer demandas de recurso hídrico que aseguren el agua para bebida animal.

El alcalde de Chanco Marcelo Waddington, agradeció este aporte en nombre de los productores de su comuna. “La agricultura es una forma de vida y por supuesto ellos han decidido tener esa forma de vida que da vida a nuestros campos, que lleva su alimento a nuestras mesas, pero en ocasiones el retorno que tienen ellos económico no es muy bueno, por lo tanto, el Estado me alegro que cumpla con ello para que podamos cumplir también esa posibilidad de que la gente no se vaya del campo a las ciudades, lo que causa grandes problemas.”

El director regional de INDAP, Jorge Céspedes, indicó que estos recursos obedecen a un compromiso establecido por el gobierno regional con los productores apícolas y ganaderos que se materializó a través de un proyecto presentado por INDAP a esta entidad. “Estamos llegando a una etapa a fin de año en donde estamos dando cumplimiento a todos esos compromisos que en su momento se asumieron para poder fortalecer los instrumentos que tenemos, pero también aquellas instancias difíciles que ha tenido que enfrentar la pequeña agricultura en la región. Y hoy acá en Chanco hemos hecho entrega de este compromiso que viene a reforzar el trabajo que tenemos con el Gobierno Regional y allí también agradecer también al Consejo Regional”

Roberto Ruiz Tagle, uno de los productores beneficiados, destacó que la solicitud de este apoyo partió de los agricultores que integran el Comité de Agencia de Área-CADA – de INDAP. “Muy importante porque este apoyo partió del CADA de Cauquenes, con todos los problemas que teníamos nosotros para alimentación en apicultura. Yo soy apicultor, también veo la parte de ovina. La gente está muy contenta por este bono que suple un poco alimentación y ayuda, asi que muchas gracias.”

En esta ocasión los beneficiados son 180 productores ganaderos y apícolas de Chanco, pero también fueron beneficiados otros de Pelluhue y Cauquenes, por un total de $98 millones y medio, los cuales se entregaron simbólicamente en una ceremonia, pero quela mayoría de los agricultores recibieron directamente en sus cuentas Rut a través del sistema de pago cash.

Los recursos permitirán que, los productores puedan adquirir alimentación animal y apícola, insumos veterinarios e infraestructura de riego para asegurar el agua de bebida para sus animales.

El monto del incentivo es de $450 mil para quienes posean menos de 50 colmenas y $500 mil para quienes posean más y en el caso de los productores ganaderos el incentivo es de $500 mil por persona.