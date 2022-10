Agricultura 15-10-2022

Usuarios de INDAP de Villa Alegre recibieron fertilizantes de Siembra por Chile

Treinta y seis usuarias y usuarios de INDAP de la comuna de Villa Alegre, fueron beneficiados con la entrega de fertilizantes, del Plan Siembra por Chile impulsado por el ministerio de Agricultura, que busca mantener la intención de siembra de los pequeños y productores del país.

En total los agricultores recibieron 1325 kilos de mezcla NPK (nitrógeno, potasio y calcio), 2500 kilos de urea y 197 litros de biofertilizante foliar, avaluados en $7.200.000

Luis González, director regional(s) de INDAP, destacó que estos apoyos se están desplegando en todas las comunas de la región, con lo que se pretende alcanzar a más de 4.800 pequeños productores del Maule, con un presupuesto que bordea los mil millones de pesos.

“Estos son beneficios que corresponden al Plan Siembra Por Chile, que bajan desde el Ministerio de Agricultura y que ejecutamos a través de INDAP. Acá estamos en la comuna de Villa Alegre para hacer entrega de fertilizantes tanto sintéticos como orgánicos, a agricultores y agricultoras de Villa Alegre. Todos abemos que el costo de implementar una hectárea o media hectárea de hortalizas se ha elevado demasiado y la idea es que a través de este beneficio podamos compensar en cierta forma esta subida de precios y que nuestro país tenga siempre una mayor seguridad y soberanía alimentaria.”

En la actividad, realizada en la plaza de armas de Villa Alegre, la institución del agro, también entregó Incentivos de Fortalecimiento Productivo a 10 pequeños productores pertenecientes al Programa de Desarrollo Local-PRODESAL- que INDAP ejecuta en alianza con la municipalidad de la comuna. El monto total del incentivo fue de $10 millones, recursos destinados al cofinanciamiento de un tractor, implementos apícolas, carretilla eléctrica, arado, rastras, desmalezadoras, bomba e espalda motorizada y motocultivador.

Bernardita Mora, de la localidad de Estación de Villa Alegre fue una de las beneficiadas con biofertilizantes, ella lo utilizará en su invernadero de flores, como astromelias, fresias y calas amarillas.” Esto es muy bien recibido por mí, me va a servir bastante para mis plantitas, que tanto lo necesitan.”

Mery Fuentes del sector Esperanza fue otra de las beneficiadas con biofertilizantes, “cultivo flores, como astromelias, lilium, gladiolos y también hortalizas como lechugas, y me llegó este Biofertilizante, porque no me gustar usar mucho los químicos. Para mi esta ayuda es buenísima, porque como están las cosas de caras, uno no alcanza a comprar nada.”

En la jornada participaron también el alcalde de Villa Alegre Pablo Fuentes, la concejala Maria Ignacia González y el jefe de área INDAP de San Javier, Esteban Rojas.