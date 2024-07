Agricultura 24-07-2024

Usuarios de INDAP Longaví cambian rostro del campo con nueva maquinaria de trabajo

Un cambio fundamental en su sistema de trabajo y en su calidad de vida, es lo que anticipa la productora Valeska Gallegos, de la localidad de Esperanza Plan, comuna de Longaví, gracias a la pulverizadora a motor y a la desbrozadora, que pudo adquirir a través de Incentivos de Fortalecimiento Productivo-IFP- del programa Prodesal. “Soy productora de frambuesas, arándanos y morones, y esta maquinaria me beneficia mucho para el tema de las fumigaciones, el tema de la mosca, se necesitan mucho estas máquinas para desmalezar el huerto, es muy buena. Me facilita el trabajo, porque si no hay que andar arrancando el pasto, hay que fumigar manualmente y además del degaste personal, es mucho el trabajo”.

Como Valeska fueron 69 los agricultores que resultaron beneficiados en la comuna de Longaví con inversiones aprobadas a través de recursos del IFP, lo que equivale a más de $96 millones, los que fueron destinados a maquinaria de trabajo.

El director regional de INDAP, Jorge Céspedes, junto a la jefa de fomento Katherine Plaza y el jefe de área INDAP Longaví Pablo Molina, se trasladaron hasta el predio del agricultor Roberto Parada, en el sector de la Quinta, Callejón Los Mellizos, para conocer la nueva maquinaria y dialogar con algunos de los agricultores beneficiados.

El director regional de INDAP, destacó esta importante iniciativa, que cambia un poco el resto del trabajo de los agricultores del sector. “Hoy estamos en la comuna de Longaví, en la casa de Roberto Parada, beneficiario también de estos recursos, que apuntan a apoyar con tecnología, colocarla a disposición y también con insumos que les permitan a los agricultores de Prodesal desarrollarse”.