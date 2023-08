Agricultura 05-08-2023

Usuarios INDAP del área Parral afectados por la emergencia por temporal recibieron alimentación animal para su ganado

Un total de 451 usuarios y usuarias de INDAP Maule pertenecientes a la agencia de área INDAP de Parral, que atiende a las comunas de Parral y Retiro, afectados por el temporal y la crecida de los ríos de junio pasado, recibieron alimentación animal a través de operativos realizados en terreno los días martes y miércoles de esta semana.

En total se realizaron 4 operativos de entrega, uno en la medialuna de Parral, otro en el sector de Villa Rosa, otro en la Montaña y el último en la plaza de la comuna de Retiro.

Las iniciativas permitieron entregar 5.505 sacos de cubos de alfalfa a 268 agricultores(as) de la comuna de Parral y 3.776 sacos de pellet de alfalfa a 183 agricultores (as) de Retiro.

Luis Gonzalez, director regional de INDAP, destacó que “estamos muy contentos de haber entregado esta ayuda que era necesaria, se le entregó a más de 450 agricultores en toda la agencia de área Parral. Hoy estamos en Retiro donde entregamos alimento a 183 agricultores y agricultores que fueron afectados por este frente de mal tiempo, y la idea es que cada agricultor sienta que está respaldado por la institución, por el Ministerio de Agricultura y por el Gobierno, para que existan todas las herramientas posibles y que se puedan poner nuevamente de pie, de acuerdo a cada daño que tuvieron producto de este temporal”.

La autoridad de INDAP, agregó que posteriormente vendrán ayudas para la suplementación de la alimentación apícola, para la limpieza y reparación de canales y posteriormente y de acuerdo a la ficha de evaluación de daños por emergencia, un apoyo para la rehabilitación productiva de los usuarios y usuarias de INDAP.

La alcaldesa de Parral, Paula Retamal, indicó que estos recursos son un tremendo aporte para mantener la economía familiar y mantener sus animales en buenas condiciones. “Para nosotros es un tremendo desastre agrícola lo ocurrido. Al solicitar el apoyo a INDAP y ver como ellos podían abordar y abarcar esta emergencia, es que se hicieron cargo de varias cosas, uno es la asignación de recursos que viene por INDAP para apoyar a los agricultores y la otra, esta entrega que se está materializando en el día de hoy que es tremendamente valiosa. Se trata de cubos de alfalfa, que si bien es cierto los agricultores de nuestras zona, muy pocos tienen acceso a comprar esta calidad de cubos de alfalfa y que les da la oportunidad de poder mantener su ganado. Estamos hablando de pequeños agricultores con pocas unidades de ganado, pero que necesitan alimentarlos.”

En tanto la Dideco de Retiro, Beatriz Barra, agradeció a nombre del alcalde de la comuna, la entrega de esta alimentación animal para los agricultores, que les va a permitir mejorar y mantener la condición de su ganado, en esta época de escasez de alimento.

TESTIMONIOS DE BENEFICIADOS

Hernando Barra del sector El Bonito de Retiro, agradeció la entrega de estos sacos de alimentación para su ganado, “es muy bueno lo que vamos a recibir, porque teníamos poco talaje, tengo ovejitas paridas y para que se alimenten bien, es muy bueno.”.

Mireya Gonzalez Espinoza, del sector de Curipeumo, Retiro, indica que esta ayuda es muy positiva para los agricultores “Es muy bueno para mí y para todos nosotros, yo tengo corderitos y hace falta la alimentación para ellos, especialmente en esta época”.

Laura González, de Paso Hondo, Retiro, cría ovejas y agradece la ayuda recibida. “Para mi esta ayuda es súper buena, porque a mí con el temporal se me mojaron todos los fardos que tenía guardados y fue una pérdida muy grande, he pasado en el barro no más, porque no hay pasto y espero que con esto mis animales se puedan recuperar”.