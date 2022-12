Crónica 29-12-2022

UTalca abre la primera Especialidad en Odontogeriatría de Chile



• Hasta mediados de enero estarán abiertas las postulaciones a este Programa. Los primeros estudiantes iniciarán sus clases en marzo del 2023.



El incremento en el número de la población de personas mayores en el mundo es una realidad que también se presenta en Chile, y cuyo porcentaje irá en aumento en las próximas décadas. En este contexto, la Universidad de Talca, aporta desde hace varios años en la generación de especialistas en el área del cuidado de la salud oral de este grupo etario, a través del Magíster en Odontogeriatría, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

A este postgrado, se suma hoy la primera Especialidad en Odontogeriatría del país, que busca satisfacer los requerimientos de salud oral de las personas mayores, que hoy son abordadas principalmente por odontólogos generales, lo que no permite profundizar, por ejemplo, en las patologías de los pacientes con dependencia gradual o severa, que sí podrían atender quienes cursen la Especialista en la Universidad de Talca.

Para abrir este nuevo espacio de formación, la Casa de Estudios recibió para este Programa el reconocimiento de parte del Ministerio de Salud (MINSAL). “Da la posibilidad no solo de formar recursos humanos, sino que también, de ir desarrollando investigación clínica, ya que hay muy poca a nivel mundial y Chile ha demostrado que es posible y que hemos sido un aporte”, destacó la directora de la especialidad y académica de la UTalca, Soraya León Araya.

La profesora precisó que, esta Casa de Estudios -desde hace varios años- ha estado ligada a temas relacionados al envejecimiento, es el caso del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable que lidera la UTalca, y en el que participan profesionales de 18 universidades estatales del país. “Ahí existe una línea de odontogeriatría que también coordinamos y en la que seguimos avanzando a nivel nacional para aportar a la sociedad y en especial a este grupo etario”, puntualizó.



Postulaciones

El Programa cuenta con altos estándares y criterios académicos, superiores a los establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), lo que se evidencia en el porcentaje de las horas destinadas a actividades prácticas y clínicas, con el propósito de brindar un sello particular en la formación, permitiendo enfrentar el desafío de la nueva estructura demográfica del país.

Las postulaciones a la Especialidad están abiertas hasta el 13 de enero de 2023. Las consultas y postulaciones se realizan a través del sitio web: https://postgrado.utalca.cl/?portfolio=odontogeriatria



ANTECEDENTES

Tras la creación de la Sociedad Chilena de Odontogeriatría en 2018, se aceleró el trabajo administrativo y gremial para el inicio de la tramitación de lo que hoy es la primera Especialidad en Odontogeriatría de Chile.

El desarrollo de esta disciplina se instala con gran potencial, siendo vital el aporte desde la Universidad de Talca, ya que sus profesores fueron pioneros no solo en territorio nacional, sino que, en América Latina, gracias a la creación del Magíster en el área que se abrió el 2016.

“Hemos sido un aporte, poniendo este tema sobre la mesa y desarrollándolo. Ahora la Especialidad en Odontogeriatría viene a consolidar y formalizar este esfuerzo que hacemos desde hace años. Esperamos que con ella podamos tener una buena atracción de profesionales, ya que quienes se interesen en el Programa podrán ejercer de manera formal, accediendo a puestos de trabajo que van a existir tanto en el ámbito público como en el privado”, comentó el decano de la Facultad de Odontología de la UTalca, Rodrigo Giacaman Sarah.