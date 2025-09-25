Crónica 25-09-2025

UTalca abre postulaciones a 14 vías de admisión especial para nuevos estudiantes



- Hasta el 21 de noviembre estarán abiertas las postulaciones para acceder a esta forma de ingreso a la Universidad de Talca.

Con el objetivo de reconocer la diversidad de trayectorias estudiantiles, la Universidad de Talca pone a disposición de los postulantes a la educación superior, 14 vías de admisión especial diseñadas para valorar no solo el rendimiento académico, sino también sus talentos, experiencias y contextos de vida.

“A partir del 22 de septiembre y hasta el 21 de noviembre están abiertas las postulaciones. Actualmente contamos con 14 vías de ingreso, algunas asociadas a establecimientos educacionales y otras a talentos y características de los estudiantes", explicó Tania Mascaró, jefa de admisión de esta casa de estudios.

En total son más de 900 las vacantes disponibles distribuidas en distintas carreras, lo que nos permite diversificar las oportunidades de ingreso a la universidad.

Las admisiones especiales están pensadas para aquellos jóvenes que deseen ingresar a esta casa de estudios maulina por una vía que se adapte mejor a su perfil. Esto incluye desde quienes destacan en áreas artísticas, deportivas o de compromiso social, hasta quienes provienen de establecimientos técnico-profesionales, colegios en convenio o estudiantes que enfrentan alguna situación de discapacidad.

Estas alternativas complementan al sistema tradicional de ingreso por puntajes PAES, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior.





OFERTAS DISPONIBLES

Entre las oportunidades a las que se pueden postular destacan las asociadas a establecimientos educacionales como Vincularse, Fidelización, Excelencia y TOP 100, que fortalecen la relación entre la UTalca y colegios en convenio.

También existen opciones centradas en los talentos y trayectorias de los estudiantes como Talento Deportivo, Talento Musical, Jóvenes Talentosos, Compromiso Social, Inclusión o Técnico Profesional.

En el caso del Talento Deportivo, los estudiantes que ingresan por esta vía pueden postular a una beca institucional que cubre el arancel o entrega un monto en dinero, siempre que continúen representando a la universidad en su disciplina. Este beneficio puede renovarse año a año, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos académicos y deportivos.

Otras modalidades contemplan el acceso a través de programas ministeriales e institucionales consolidados, como el PACE, que garantiza un cupo a estudiantes destacados de establecimientos en convenio, o “Profesores para un Mundo Global”, que busca atraer talentos interesados en la formación pedagógica.

Mascaró destacó que este abanico de oportunidades refleja la misión pública de la institución. “Como universidad pública, reconocemos las distintas trayectorias académicas de los estudiantes. No todos se destacan en lo académico, pero sí cuentan con otros talentos y capacidades para aportar a la sociedad. Las admisiones especiales buscan que la Universidad de Talca sea cada vez más inclusiva, pluralista y comprometida con su entorno”.

Los interesados pueden conocer en detalle los requisitos de cada vía, documentos solicitados, criterios de evaluación y pasos del proceso en el sitio web admision.talca.cl, en la sección Admisiones Especiales.

