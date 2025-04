Social 13-04-2025

UTalca celebró el Mes del Libro con cuentacuentos en torno al arte y charla educativa en NUGA

• Las actividades fueron realizadas por la familia Pérez-Stephens, reconocida por haber entregado en comodato a la Casa de Estudios la colección de arte que lleva su nombre.

En una jornada llena de imaginación, juegos, arte y reflexión en torno a las obras de arte de la Colección Pérez-Stephens, niños, niñas y sus familias celebraron el Mes del Libro en la Galería NUGA de la Universidad de Talca.

La actividad, organizada por la Dirección de Extensión Cultural-Artística, estuvo encabezada por la familia Pérez-Stephens, reconocida por haber entregado en comodato a la Casa de Estudios la colección de arte que lleva su nombre y que en esta oportunidad quiso participar activamente de las actividades educativas que se realizan en NUGA para acercar el arte a la comunidad maulina.

Al respecto, el rector de la UTalca, Carlos Torres Fuchslocher, indicó que “es parte de la conectividad que existe entre la Universidad y la familia Pérez-Stephens. Esta colección invita a la comunidad a ser parte de jornadas educativas y aprender a través del arte”.

La jornada comenzó con un cuentacuentos a cargo de Carmen Stephens, educadora de párvulos de profesión y coleccionista de arte, quien narró el cuento “El pez arcoíris”, la obra más famosa de Marcus Pfister, autor e ilustrador suizo especializado en literatura infantil, reconocido por sus mensajes sobre la amistad, la generosidad y el respeto por el entorno.

Acompañada por su marido, el exrector de la Universidad de Chile y coleccionista de arte, Víctor Pérez, Stephens además realizó juegos de magia en torno a las obras de arte con los niños y niñas presentes, quienes participaron entusiastas durante toda la jornada.

“Siempre he trabajado con niños pequeños en jardín infantil y me gusta mucho el arte. Quise esta vez, en esta oportunidad, compartir con los niños un juego, que es tener las obras de arte, pero con fotos, porque no podemos sacar las originales, entonces hicimos juegos de magia, donde los niños las reconocieron, desarrollamos el lenguaje, y ellos disfrutaron muchísimo cada una de las obras que aparecían o desaparecían”, explicó.

En paralelo, los voluntarios de NUGA realizaron diversas actividades educativas y artísticas con material didáctico preparado por una de las hijas de los coleccionistas, la educadora de párvulos Marisol Pérez Stephens, material que fue donado para realizar estas y futuras actividades en torno a la colección de arte.

La jornada contempló además la participación de otra de las hijas, la también educadora de párvulos y Máster en Educación de la Universidad de Harvard, Carolina Pérez Stephens, autora de los libros Secuestrados por las Pantallas, una adicción en niños, niñas y adolescentes y Atrapados por la red, quien realizó la charla “Cerebros y pantallas”, donde dio a conocer los riesgos y efectos de la sobrexposición a las pantallas en niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, directora de Extensión Cultural-Artística, Marcela Albornoz Dachelet, hizo un positivo balance de la iniciativa y la convocatoria. “Es una actividad espectacular porque se ha hecho un trabajo precioso con la familia Pérez-Stephens, quienes son los dueños de esta maravillosa colección que tenemos en nuestra galería de arte NUGA, con cuentacuentos, con actividades lúdicas, educativas, en torno a las obras. Hemos tenido una gran convocatoria de niños, de familias, con sus mamás, con sus papás”.

Para más información sobre la Colección Pérez-Stephens y las actividades que realiza el equipo educativo de la Dirección de Extensión Cultural-Artística UTalca en torno a sus obras, visitar la cuenta IG @nuga.utalca.