Crónica 26-01-2024

UTalca destaca dentro de las cinco universidades más sustentables del país

• Una evaluación externa relevó la labor realizada por la Casa de Estudios para avanzar en materia de sustentabilidad y la posicionó como una de las mejores en este ámbito.



La Universidad de Talca se posicionó dentro de las cinco universidades con mejores índices de sustentabilidad en Chile, de acuerdo al Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en Instituciones de Educación Superior (RESIES). La medición fue realizada por la Red Campus Sustentable, donde participaron 38 Instituciones de Educación Superior (IES) del país y considera categorías como: Gestión de Campus, Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social, entre otras.

“Estamos muy orgullosos de este logro que refleja el trabajo realizado por toda nuestra comunidad para avanzar en la incorporación de la sustentabilidad, no sólo en temas formativos, sino en todos los ámbitos del desempeño", aseguró el rector de la casa de estudios, Carlos Torres Fuchslocher.

La autoridad académica destacó que la Universidad de Talca, desde sus inicios, incorporó la visión medioambiental en su quehacer. “Nuestra Política de Sustentabilidad va en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU y define un compromiso de la Corporación con un desarrollo integral y respetuoso de su entorno”, destacó.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Red Campus Sustentable, Patricia Opazo Barraza, explicó que el estudio analizó los indicadores para el año 2022, donde relevó el avance de cada institución participante en los compromisos de sustentabilidad.

En ese sentido, destacó a la Corporación maulina por el alto cumplimiento de los parámetros establecidos en la medición. “Hacemos un reconocimiento a quienes están en el top 5 y este año la Universidad de Talca ingresa a este podio de las primeras instituciones, y creo que un factor clave es que está adherida al Segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) de Educación Superior Sustentable”, aseguró.

Opazo insistió en que los buenos resultados de la UTalca no solo son una buena noticia para la Institución, sino también para toda la comunidad. “Tiene un gran impacto en la región, porque implica que se están haciendo esfuerzos concretos que impactan en el entorno, por ejemplo, con tener una mayor oferta académica en torno a programas que entregan a los estudiantes conocimientos relevantes en temas de sustentabilidad. La crisis climática es una urgencia, es hoy cuando se tienen que tomar las acciones y eso lo realiza la Universidad de Talca”, valoró.

Asimismo, la directora manifestó que la UTalca “es pionera y punta de lanza en términos de gestión energética, son un ejemplo para las otras instituciones, quienes viven los campus, no solo son los estudiantes, sino que también los académicos y colaboradores, tienen que haber una coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive con los espacios, y considerar el buen uso de los recursos”.

Dentro de los parámetros evaluados, la casa de estudios sobresalió por sus avances en las categorías de Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social, así como también en Gobernanza y Seguimiento, “eso hace que haya un respaldo institucional para avanzar en las otras medidas”, declaró la representante de la Red Campus Sustentable.



REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

En esa misma línea, la Corporación realizó el décimo Reporte de Sustentabilidad, a cargo de la Dirección General de Vinculación con el Medio, en colaboración con las diversas unidades institucionales.

Karin Saavedra Redlich, directora General de Vinculación con el Medio, explicó que se trata de una medición que permite evaluar el progreso generado a través de las distintas áreas de la Universidad y que se alinean con la labor institucional de aportar a la sustentabilidad a través de varias medidas.

La directora recalcó que esta herramienta permite “informar a nuestra comunidad de los avances obtenidos durante el periodo 2021-2022 en los aspectos ambientales, sociales y de gestión interna, que reflejan el compromiso de la Institución con una mejora continua de sus procesos”, y agregó que “las cifras e indicadores manifestados en el documento dan cuenta del orden y transparencia de los diferentes procesos, logros y desafíos institucionales”.

Entre los parámetros que muestran mayor progreso destaca una mejora en el desempeño energético entre 1 y 33% en los campus universitarios, resultado de una serie de medidas que incluyen recambios hacia tecnologías más eficientes y acciones de sensibilización de la comunidad utalina. Buenos resultados avalados también con la certificación del Sistema de Gestión Energética UTalca, según norma ISO 50001, gracias a un exitoso proceso de renovación, liderado por la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración, recientemente se confirmó su extensión hasta 2026.

De esta manera se refleja el trabajo mancomunado que se realiza en la Universidad de Talca por ser un actor relevante en materia de sustentabilidad con medidas concretas y tangibles que la posicionan como una de las Instituciones de Educación Superior líderes en este ámbito.