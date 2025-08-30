Crónica 30-08-2025

UTalca envía a futuros profesores a experiencia formativa en Finlandia y Noruega



- Cuatro estudiantes de pedagogía de la casa de estudios fueron los seleccionados para participar de la primera versión de la Beca de Estadías Cortas, financiada 100% por dicha casa de estudios.

La Universidad de Talca cuenta con convenios en más de 185 instituciones de 32 países para la movilidad internacional de sus alumnos y alumnas.

Romina Aravena está próxima a vivir una experiencia que cambiará la forma en que ve el mundo y la educación. Por primera vez saldrá del Maule para viajar hasta Finlandia a realizar una pasantía educativa durante dos semanas en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia (Lapland University), gracias a una beca de la Universidad de Talca.



“Fue una gran noticia, en realidad no me lo esperaba. Sé que va a ser muy enriquecedor tanto en lo académico como en lo personal, ya que voy a conocer nuevas culturas y traer nuevas estrategias de aprendizaje. Voy a expandir mis conocimientos”, expresó la estudiante de tercer año de Pedagogía en Educación Parvularia en Inglés de esta casa de estudios.



La futura profesora es una de los cuatro estudiantes que ganaron el apoyo para realizar una pasantía durante dos semanas en Finlandia y Noruega. Se trata de la Beca de Estadías Cortas - Países Nórdicos financiada en un 100% por la institución maulina.



Otro de los beneficiados es Nicolás Mondaca, estudiante de cuarto año de Pedagogía en Educación Media en Matemática y Física, quien realizará una pasantía en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega Occidental. “Mucha emoción porque nunca he salido de Chile, estoy muy contento. Actualmente estoy haciendo mi trabajo de grado, entonces me gustaría recoger ideas en cuanto a educación, a modelos de enseñanza que me permitan nutrirme en mi formación”, expresó.



Los estudiantes beneficiados con la beca se reunieron en el Campus Linares de la institución con profesionales de la dirección de Relaciones Internacionales UTalca, quienes resolvieron dudas y les informaron sobre su próxima pasantía internacional. También conocieron la experiencia previa de otros estudiantes que realizaron movilidad a Noruega. “Es una experiencia que definitivamente te cambia la vida en todo sentido. Me aportó en lo académico, en mi carrera universitaria siento que es un complemento, porque me enseñó mucho sobre mí. Es súper enriquecedor”, expresó Nicolás Fuentes, estudiante de Pedagogía en Educación Media en Inglés de la misma casa de estudios.



El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación del plantel maulino, Mauricio Véliz, subrayó que, “hoy queremos que nuestros profesionales aporten al territorio local, pero también que tengan un foco global”. Y resaltó que, para los estudiantes, esto significa abrirse al mundo y conocer otras formas de enseñanza. “Irán a clases, pero también podrán visitar colegios y tener actividades deportivas y recreativas. La formación no se da estrictamente en un espacio áulico formal en cuatro paredes, sino que también se puede aprender en la naturaleza, como ocurre en los países nórdicos”, concluyó.

