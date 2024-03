Social 13-03-2024

UTalca fortalece vinculación que promueve innovación pública con enfoque de género

• La casa de estudios junto al Laboratorio de Gobierno e instituciones públicas de la Región del Maule buscan alternativas para favorecer el desarrollo social y regional.



Promover la equidad de género en proyectos y programas destinados a innovación fue el objetivo de una mesa de trabajo realizada entre la Universidad de Talca, el Laboratorio de Gobierno y distintas instituciones públicas de la Región del Maule.

Al respecto, la vicerrectora de Innovación de la casa de estudios, Ariela Vergara Jaque, indicó que “este esfuerzo colectivo no solo demuestra el compromiso con la promoción de la igualdad de género, sino que también representa un paso adelante en la integración de la innovación como herramienta clave para el desarrollo social y regional”.

“Es la primera vez que un grupo tan diverso de actores regionales se une para dialogar sobre la innovación dentro de sus organizaciones y para sus usuarios, que, además, se alinea con las estrategias de vinculación para la innovación de la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad, fortalecidas gracias a la iniciativa InES I+D”, agregó.

Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región del Maule, Claudia Morales, enfatizó la necesidad de adoptar “un enfoque proactivo en lugar de reactivo para abordar los problemas sociales. Esto implica el desarrollo de metodologías que permitan identificar las necesidades profundas de la ciudadanía, considerando las brechas y barreras existentes desde una perspectiva de género y territorial”.

En ese sentido, complementó que, “la pertinencia territorial es crucial para garantizar la eficacia de los programas y proyectos a implementar, evitando así acciones que no respondan adecuadamente a las necesidades de la comunidad”.

Daniela Suárez, profesional de la División de Desarrollo Social y Humano y encargada de Género del GORE Maule, destacó que, "desde nuestra institucionalidad existe una agenda regional de género que se manifiesta en la ejecución de planes de trabajo anuales destinados a cumplir con las medidas comprometidas. Este importante trabajo que comenzamos a llevar a cabo nos permitirá explorar propuestas para el programa que tenemos, y complementarlo a través de la innovación”.

En tanto que el consultor en Ciencias del Comportamiento del Laboratorio de Gobierno, Francisco Díaz, resaltó la importancia de esta colaboración, enfatizando que las dificultades de las personas no pueden abordarse desde la labor de una sola institución. “Al integrar diversas disciplinas y perspectivas, se potencia la capacidad de atender de manera efectiva las problemáticas presentadas por la ciudadanía, avanzando hacia soluciones más integradas, concretas y sustentables”.