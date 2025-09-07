Crónica 07-09-2025

UTalca fue sede del XV Congreso Regional Explora y conmemoró los 30 años del programa

• Durante dos jornadas, más de 40 equipos escolares de la Región del Maule expusieron sus proyectos científicos y tecnológicos en la casa de estudios.

Más de 40 equipos escolares, provenientes de 25 comunas del Maule presentaron investigaciones en áreas como medioambiente, salud, energía, inteligencia artificial, reciclaje y ciencias sociales en el marco del XV Congreso Regional del Programa Explora Maule, iniciativa ejecutada por la Universidad de Talca que también conmemoró sus 30 años de historia.

Uno de los proyectos participantes fue “Moda rápida, impacto lento”, desarrollado por estudiantes del Colegio Concepción de Parral. La investigación busca concientizar a adolescentes y a la comunidad sobre los efectos sociales y ambientales del Fast Fashion, mostrando cómo este modelo de producción y consumo de ropa genera contaminación, sobreproducción y explotación laboral, al tiempo que promueve hábitos de consumo más responsables y sostenibles.

“La gente acumula, acumula y acumula, generando contaminación. La ropa termina en vertederos e incluso llega hasta el mar”, explicó Pilar Badilla. Su compañera Martina Valenzuela complementó que el acceso masivo a la moda a través de redes sociales fomenta un consumismo acelerado, muchas veces motivado por el bajo costo de las prendas. “Lo barato no siempre es bueno para el medioambiente”, subrayó.

Es importante destacar que cerca de 40 científicas y científicos se sumaron a la experiencia, ya sea evaluando proyectos, participando en conversatorios con las y los estudiantes, o abriendo las puertas de sus laboratorios para acercar la ciencia de manera lúdica, cercana y rigurosa.

“El trabajo que impulsa el Programa Explora busca llegar a todo el territorio, potenciando las capacidades de investigación e innovación en los escolares. Este congreso es una plataforma para visibilizar el excelente trabajo que realizan los estudiantes junto a sus docentes en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus comunidades”, señaló César Retamal, Jefe de la Unidad de Divulgación y director de Explora Maule de la Universidad de Talca.

En tanto, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, Hernán Astaburuaga, enfatizó la relevancia del programa en la estimulación de vocaciones: “El foco de estos 30 años ha sido incentivar que los estudiantes se incorporen a carreras científicas y aporten al desarrollo del país”, indicó.

Además de las presentaciones escolares, el congreso incluyó actividades complementarias, como visitas a laboratorios científicos de la Universidad de Talca, un conversatorio con investigadoras e investigadores y talleres dirigidos a docentes de la región.

Cabe recordar que los equipos más destacados por el comité científico evaluador representarán al Maule en el Congreso Nacional Explora de Investigación e Innovación Escolar, que se llevará a cabo en octubre en Santiago, tanto en la categoría de educación básica como en enseñanza media.

30 AÑOS DE EXPLORA

El Congreso también estuvo marcado por la Ceremonia de Reconocimiento y Aniversario Explora 30 años, en la cual se distinguió a docentes, investigadoras, investigadores e instituciones de educación superior que han sido parte fundamental del desarrollo del programa en la región.

En tres décadas, Explora ha impulsado ferias, festivales, laboratorios abiertos, programas de formación docente y experiencias educativas en todo Chile, fomentando la curiosidad científica y despertando vocaciones tempranas. En el Maule, su impacto se refleja en centenares de proyectos escolares y en el fortalecimiento de una cultura científica regional.

Uno de los reconocidos por su aporte al trabajo de Explora Maule fue el exacadémico de la Universidad de Talca, Walter Bussenius, quien ha dedicado su trayectoria a fomentar vocaciones científicas en escolares y a apoyar la formación disciplinar en física de docentes de la región.

“Agradezco este reconocimiento. Uno en su trayectoria académica va sembrando y apoyando, pero no siempre dimensiona el impacto de lo que hace. Si bien hemos trabajado en la divulgación científica en la región, aún quedan muchas cosas por hacer en adelante”, afirmó.





