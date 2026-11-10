Crónica 10-11-2026

UTalca graduó a nueva generación de doctoradas y doctorados

Junto a sus familias, los nuevos doctores recibieron su grado en una jornada que reconoció el esfuerzo, la perseverancia y el aporte a la investigación de vanguardia.



Profesionales de 12 programas, quienes concluyeron sus estudios en áreas como ciencias, ingeniería, economía, derecho y humanidades, conformaron la nueva cohorte de doctoras y doctores graduados de la Universidad de Talca.

Durante la ceremonia solemne realizada en el Aula Magna del Espacio Bicentenario, en el Campus Lircay, el grupo recibió el diploma y medalla que acredita la obtención del más alto grado académico.

En la oportunidad, el vicerrector de Formación, Milton Inostroza Muñoz, destacó la trayectoria de los programas de doctorado de la Universidad, que suman casi 25 años de existencia. “El poder entregar al país un grupo de doctores en las distintas áreas del conocimiento es un hecho que nos honra”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los doctorados hacen que la UTalca sea una institución compleja y valoró que abarcan las distintas áreas del conocimiento. “Son programas consolidados ya y, por lo tanto, tenemos estudiantes que vienen de distintos puntos del país y también estudiantes internacionales que vienen dada la calidad que ofrece nuestra universidad”, señaló.

Por su parte, el director de Postgrado, Rodrigo Moore Carrasco, se refirió al aporte que los nuevos doctores podrán realizar fuera de la institución. “Van a innovar, van a impactar y van a salir al mundo en nombre de la Universidad de Talca, a desarrollar investigación de calidad, ética y con sentido público”, subrayó.

Además, explicó que la formación de este nivel es una prioridad de la actual administración universitaria, que busca potenciar y ampliar su oferta. “Seguimos creciendo en distintas áreas. Estamos tratando de desarrollar nuevos programas de postgrado que sean pertinentes a las comunidades y al territorio”, agregó.

La ceremonia también fue una instancia para que quienes se graduaron compartieran el camino recorrido a lo largo de sus estudios, marcado por el esfuerzo, el apoyo de sus familias y la experiencia de investigar en la Universidad de Talca.

Entre ellos estuvo el nuevo doctor en Ciencias Biomédicas, Ramón Norambuena González, kinesiólogo de profesión, cuya investigación se centró en la fisiopatología cardíaca, quien resaltó la presencia de sus seres queridos en la ceremonia. “Lo más importante es que no solamente nos acompañan nuestros compañeros de otros programas, sino también el que esté nuestra familia presente, lo cual forma parte de este proyecto, no es solamente individual”, comentó.

Por su parte, la doctora en Ciencias mención Investigación y Desarrollo de Productos Bioactivos, Yarcely Rodríguez Lucart, llegó desde el extranjero y valoró positivamente su experiencia en el doctorado, pese al esfuerzo que significó estudiar lejos de los suyos. “Mucho sacrificio, porque no soy chilena, me vine de mi país y con toda mi familia afuera. Entonces, fue duro”, relató.

En tanto, la doctora en Sistemas de Ingeniería, Flavia Bustos Hernández, relevó el avance de las mujeres en su disciplina. “En los últimos años se ha visto que estamos logrando abrirnos espacio, estamos haciendo un trabajo importante. Así que, desde ese punto de vista, estoy muy feliz”, expresó.

A su vez, el doctor en Ciencias mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos, Luis Espinoza Arcos, destacó el respaldo institucional durante su formación. “Tuve la oportunidad de viajar dos veces por distintas pasantías, una financiada por la UTalca y la otra por ANID”, indicó.

