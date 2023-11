Social 24-11-2023

UTalca graduó a una nueva generación de doctores

• La oferta de postgrado de la casa de estudios la encabezan sus 12 doctorados e incluye, además, 22 magísteres y 10 especializaciones.

Una nueva generación de doctores, de diferentes áreas disciplinares, culminó su etapa de formación en la Universidad de Talca. En total fueron 14 los profesionales quienes lograron el más alto nivel de formación académica y desde ahora aportarán al desarrollo del país.

Daniela Recabarren Leiva, fue una de las graduadas del Doctorado en Ciencias Biomédicas, quien destacó que, su interés por este programa se debió “al avanzado capital humano que posee. Los docentes, los investigadores son de alta calidad, las tecnologías que se utilizan y también los tipos de investigación que se pueden realizar aquí”.

La directora de Postgrado de la UTalca, Johanna Kreither Olivares, indicó que los doctores son un aporte a la comunidad, porque están en trabajando en “áreas del conocimiento de avanzada. La idea es entregarles una visión integral, holística, en función no solo de la generación de conocimiento de primera línea, sino que también que sea aplicado, con sentido y un beneficio para la sociedad entera”.

La autoridad añadió que, si bien existen varios sellos distintivos en los doctores que egresan de la universidad, "lo fundamental es la excelencia académica, ya que lo programas de doctorado están configurados con los mejores estándares de calidad. De hecho, el 100% de ellos está acreditado”.

La autoridad destacó además que, "el componente humano es muy importante, porque hay una relación muy cercana entre la comunidad académica y cada uno de los estudiantes, estableciendo una estrecha relación durante su proceso formativo”, detalló.

Doctores UTalca, un aporte a la comunidad

Paulo Cañete Salinas, fue uno de los doctorados del programa de Ciencias Agrarias de la UTalca. Su interés al cursar este postgrado siempre estuvo motivado por la posibilidad de dedicarse a la investigación y la docencia. “Sabía que la forma en que se puede lograr esa vinculación era mediante el doctorado y a la fecha me siento conforme, porque me entregó todas las herramientas que necesitaba para desenvolverme tanto en la investigación como en la docencia”, planteó.

Por su parte, el recién graduado del doctorado en Sistemas de Ingeniería de la UTalca, Johans González Novoa, destacó que este programa le ha permitido seguir trabajando en su investigación, relacionada con la transferencia de calor y termodinámica, y así, “poder generar conocimiento desde el nivel básico hasta en la investigación aplicada.”

Para finalizar, Lorena Camargo Ayala, graduada del Doctorado en Ciencias mención Investigación y Desarrollo de Productos Bioactivos, valoró este logro académico como un gran paso en su vida y que le “permitirá ser parte de nuevas redes profesionales, ya que este doctorado es muy destacado a nivel del país y se caracteriza por tener grandes académicos y formar personas con mucha proyección laboral”.