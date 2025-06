Cultura 29-06-2025

UTalca inaugura muestra de paisajes maulinos de Mauricio Torres Vienne



- La exposición “Territorio” estará en exhibición hasta fines de julio en el Centro de Extensión en Talca, donde además se puede visitar la muestra “Oscura derrota” del destacado artista César Gabler.

Desde este fin de semana y hasta el 26 de julio, la Sala Pedro Olmos del Centro de Extensión de la Universidad de Talca estará exhibiendo la muestra "Territorio"; una selección de obras de Mauricio Torres Vienne que invitan a un viaje visual por los paisajes y atmósferas de la región del Maule.



La exposición no solo busca evidenciar la belleza de estos parajes a través del lenguaje de la pintura, sino que también utiliza la temática como un pretexto para la exploración del gesto, la mancha, la textura, el valor y el color.



Mauricio Torres Vienne, pintor chileno nacido en Talca, ha dedicado 40 años de su carrera al desarrollo del paisaje, especialmente el de su lugar de origen, la región del Maule. Con estudios en Artes en la Universidad de Chile (1990-1994), Torres ha incursionado también en fotografía, cerámica y grabado, y ha ejercido la docencia. Su trayectoria incluye numerosas distinciones y participaciones en exposiciones, destacándose en la región sus muestras individuales "Estado de Gracia" (2011, Museo de Arte y Artesanía de Linares) y "El Lugar Primigenio" (2014, Centro de Extensión Universidad de Talca).



La concreción de esta exposición fue impulsada por el académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, José Antonio Yuri, quien expresó durante la inauguración que "Mauricio Torres es uno de los mejores pintores que hay en la región y no podemos dejarlo pasar. La idea nuestra es, una vez que la muestra termine, poder hacer una especie de libro catálogo para que quede inmortalizado como un aporte a la comunidad de Talca".



Por su parte, Marcela Albornoz Dachelet, directora de Extensión Cultural-Artística, extendió una invitación al público para estas vacaciones de invierno: "Es una exposición realmente maravillosa que invitamos al público a conocer, es una muestra denominada ‘Territorio’, de Mauricio Torres Vienne, un artista talquino formado en la Universidad de Chile, que es precisamente eso, un conjunto de obras de diversas épocas, pero que tratan una misma temática, el territorio, representado en los paisajes de nuestra región del Maule, donde podemos ver roqueríos, ríos, paisajes, atardeceres".



Albornoz enfatizó además la importancia de exhibir el trabajo de un artista local, destacando la riqueza de su obra reunida.



Respecto de la temática de su obra, Mauricio Torres Vienne expresó que "uno de los temas que trabajo es el paisaje y esta exposición es un compendio de trabajos de aproximadamente 30 años. Son paisajes del Maule, porque es mi tierra, lo que me ha conmovido desde niño. Me interesa desanecdotizarlo y trabajarlo desde el lenguaje de la pintura, que es lo más importante para mí".



El artista además compartió su emoción al exponer en Extensión UTalca. “Para mí es un honor exponer en la Universidad de Talca porque esta es la galería más importante que tenemos en Talca, que aparte es muy bonita”, agregó.



"OSCURA DERROTA": LA EXPLORACIÓN DE LA MASCULINIDAD EN LA SALA ABATE MOLINA



También hasta el 26 de julio, la Sala Abate Molina del mismo espacio cultural de la UTalca presenta "Oscura derrota" de César Gabler Santelices. Esta exposición, que se manifiesta a través del dibujo, la pintura y el collage, rescata y reinterpreta imágenes masculinas con las que Gabler ha trabajado desde hace varios años.



César Gabler es un artista visual con una sólida formación académica, incluyendo una Licenciatura en Arte de la Universidad Católica y un Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ha destacado por sus proyectos curatoriales y audiovisuales de difusión artística como Los Artistas no Saben Hablar y La Edad Media en el Arte. Entre sus exposiciones recientes más notables se encuentran Boston Pops en Wellesley College (Boston, USA), Papel Bond en el MAVIUC (Santiago, Chile) y El Cementerio del Hombre en Matucana 100 (Santiago, Chile). En 2018, obtuvo la beca Fundación Actual MAVI.



Marcela Albornoz, directora de Extensión, destacó la originalidad de la muestra: "César Gabler es un gran artista chileno muy connotado y reconocido por su habilidad para combinar diferentes técnicas y medios para crear una propuesta estética que invita a una reflexión profunda sobre temas contemporáneos. Es un trabajo muy genuino y original”.



Ambas exposiciones son una oportunidad imperdible para apreciar el talento de dos destacados artistas nacionales y se pueden visitar todos los días, de 09:00 a 17:00 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicado en 2 Norte 685.