Social 07-07-2023

UTalca y Fundación Mustakis desarrollaron el primer Torneo de Robótica de la Región del Maule





• Escolares de distintas localidades pusieron en práctica todos los conocimientos adquiridos en los talleres de robótica educativa realizados el primer semestre en los campus Talca y Curicó de la casa de estudios.



Promover el estudio de la robótica y acercar la ciencia y tecnología a niños y niñas de la Región del Maule, fue el propósito del primer Torneo de Robótica organizado por la Universidad de Talca en colaboración con la Fundación Mustakis y la Minera Teck.

Esta iniciativa fue el hito de cierre de un Taller Inicial ejecutado durante el primer semestre, el cual consta de un programa de 8 sesiones, donde niños y niñas de distintas edades, y establecimientos educacionales de la Región, asistieron a los campus Talca y Curicó de la casa de estudios para aprender a programar un robot y reforzar otras habilidades personales como la colaboración y el trabajo en equipo.

“Estamos muy contentos, porque este es el primer torneo zonal que desarrollamos en la Universidad de Talca. Desde 2018 realizamos talleres de robótica educativa durante todo el año y de manera gratuita a estudiantes de séptimo básico hasta tercero medio. Las niñas, niños y adolescentes reciben una formación impartida por estudiantes de la Universidad, de esta forma acercamos la ciencia y la tecnología de manera temprana a las nuevas generaciones”, explicó la directora General de Vinculación con el Medio, Karin Saavedra Redlich.

“Completaron el proceso de formación y luego participaron de este torneo práctico para poner a prueba sus conocimientos. El desafío de programación se desarrolló durante todo el día y tuvieron que probar su robot, programar un seguidor de línea, detectar obstáculos y utilizar los distintos sensores que tiene este robot”, detalló el jefe del programa de Ciencia y Tecnología de la Fundación Mustakis, Marcelo Ríos.

Estudiantes de distintas carreras de la casa de estudios participaron también como mentores y mediadores, encargándose de traspasar todos sus conocimientos y acompañando a los alumnos.

José Bernal, estudiante de Ingeniería Civil en Bioinformática, valoró esta iniciativa. “El tema de hacer clases con niños me parece súper bonito, porque yo tengo la visión de estudiante, de cómo se siente que alguien esté enseñándote, entonces creo que puedo empatizar mejor con los alumnos al tratar de pasar los conocimientos con un lenguaje que no tiene por qué ser tan técnico, tan profesional, sino con términos que ellos entiendan y que puedan integrar en sus conocimientos”, expresó.

Cabe destacar que en el evento, los asistentes pudieron interactuar con distintas iniciativas de divulgación científica de la Universidad de Talca, como Explora Maule y el TruckLab.



Talleres con paridad de género

El académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y coordinador zonal de los talleres de robótica, Matthew Bardeen, precisó que, en 2023 participaron 90 estudiantes y agregó que, “estamos haciendo un esfuerzo especial para asegurar paridad de género en las clases. En Talca este año llegamos a 55% de niñas”.

Los jóvenes participantes valoraron esta oportunidad. Mailen Muñoz de 12 años y residente en Linares comentó que, “lo pasé bien, porque casi siempre entendía las cosas, hice amigas y aprendimos, por ejemplo, a cómo usar la cabeza del robot y cómo seguir la línea”.

Por su parte, Vicente Ruiz de 13 años, quien es de Molina, participó de los talleres del Campus Curicó. “La verdad yo me lo imaginaba mucho más complejo, pero me fui poco a poco metiendo en este mundo y vi que cuando uno empezaba a entender, era más divertido que complejo”, finalizó.

Con el Torneo de Robótica concluyó el trabajo del primer semestre. Ahora está abierta la convocatoria para el Campamento de Invierno, un curso intensivo que se realizará entre el 10 y el 14 de julio.