Crónica 17-05-2025

UTalca y Servicio de Salud del Maule fortalecen alianza para formar especialistas odontológicos



- Gracias a este convenio, odontólogos formados en diferentes regiones del país y que trabajan en este organismo público podrán acceder a becas de programas de especialización en áreas tales como Rehabilitación Oral, Odontopediatría, Imagenología y Periodoncia.

Con el objetivo de ofrecer una mejor salud bucal para la comunidad y generar más oportunidades de formación para profesionales de esta área, la Universidad de Talca a través de su Facultad de Odontología, reafirmó su colaboración con el Servicio de Salud del Maule (SSM) con un convenio que permitirá adjudicar ocho becas en programas de especialización.



Se trata de odontólogos cuya formación de pregrado la realizaron en diferentes regiones del país, y que hoy ejercen en el SSM, quienes podrán especializarse en áreas tales como Rehabilitación Oral; Odontopediatría; Imagenología; y Periodoncia.



“Llevo años trabajando en atención primaria, por lo que encuentro genial esta iniciativa, ya que me permitirá seguir trabajando en el servicio público con una perspectiva mucho más especializada y con la mejor calidad que podamos brindar”, expresó Adela Gutiérrez, becada en la Especialidad de Imagenología.



Otro de los beneficiados de la beca es Carlo Ibáñez, quien se especializa en periodoncia. “Es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, realmente”, expresó.



“Esta área me motivó desde el pregrado, ya que en las comunidades de Atención Primaria de Salud se ve que hay muchos problemas periodontales, hay asociación con enfermedades sistémicas y esa fue mi motivación real, mejorar la calidad de vida de las personas, evitar hacer cirugía y evitar sacar dientes”, agregó el estudiante.



“Esto abre la puerta para que nuevas personas vengan a nuestra Facultad de Odontología en la Universidad de Talca y se formen con este sello distintivo que queremos imponer en la formación de posgrado, que es un sello de servicio de vertido a la comunidad y centrado en las personas”, subrayó el decano de dicha Facultad, Rodrigo Giacaman.



"Buscamos acercar la salud a las personas, mejorar el acceso y la oportunidad, entendiendo la gran cantidad de usuarios que tenemos a nivel de salud pública que son beneficiarios de Fonasa, que es alrededor del 89% de la población en la región del Maule", especificó la jefa de Formación del SSM, Iskra Cox.