Social 08-01-2025

Vacaciones: la Importancia de desconectarse y cómo lograrlo

En Chile, la tradición establece que los trabajadores tengan, en promedio, tres semanas de vacaciones, generalmente concentradas en el verano. Sin embargo, cada vez es más evidente que este tiempo no es suficiente para lograr una desconexión real del trabajo. La creciente presión laboral y el estrés pueden llevar al agotamiento, por lo que es fundamental replantear cómo abordamos el descanso y el bienestar en el entorno laboral. Para el psicólogo laboral y fundador de Valora People, Rodrigo Correa, “las vacaciones son esenciales para nuestra salud física y mental. La desconexión real requiere no sólo tiempo, sino también un enfoque integral hacia la salud y el bienestar de los colaboradores”.“Es evidente que las tres semanas de vacaciones no son suficientes para garantizar el bienestar integral de los trabajadores. Al implementar políticas que prioricen la salud integral a lo largo del año, las empresas pueden ayudar a prevenir el agotamiento y fomentar un ambiente laboral más saludable”, explica Rodrigo Correa.Para el especialista de Valora People, existen ciertas claves o recomendaciones para fomentar el bienestar, sin aumentar el tiempo de vacaciones.Políticas de bienestar a largo plazo: En lugar de alargar las vacaciones, las empresas pueden implementar políticas que integren hitos de protección de la salud y el bienestar a lo largo del año. Esto incluye días de descanso adicionales o actividades de equipo que no estén relacionadas con el trabajo, como retiros, deportes o jornadas de voluntariado, para fortalecer las relaciones y mejorar el clima laboral.Programas de autocuidado: Varios empleadores en Chile están liderando la incorporación de este tipo de programas, que pueden incluir desde talleres de manejo del estrés hasta acceso a actividades recreativas que promuevan un equilibrio entre la vida laboral y personal.Flexibilidad laboral: Promover horarios que permitan a los colaboradores gestionar mejor su tiempo. La flexibilidad ayuda a reducir el estrés y a mejorar la satisfacción laboral, lo que puede ser tan beneficioso como un periodo de vacaciones.Fomentar la desconexión digital: Establecer políticas que promuevan dicha desconexión. Esto puede incluir, por ejemplo, limitar los correos electrónicos y mensajes laborales fuera

del horario de trabajo. Estando ya de vacaciones, es ideal reducir el uso de dispositivos electrónicos, y limitar el tiempo en redes sociales. Esto permitirá disfrutar más del momento presente.Establecer límites claros en el trabajo: Informar a colegas y clientes sobre tu período de vacaciones y que no responderás correos electrónicos. Considera programar un mensaje automático en tu correo.Planificación Familiar. Si las vacaciones incluyen viajar con hijos es necesario contar con una organización adicional, como planificar actividades que involucren a todos los miembros de la familia. Esto no solo facilitará la desconexión, sino que también creará recuerdos compartidos.Debemos reconocer que el tiempo de descanso es crucial, pero también lo es la calidad de ese descanso. “Al enfocarnos en políticas de bienestar efectivas, podemos crear un entorno que no sólo permita disfrutar de las vacaciones, sino que también proteja la salud y el bienestar de los colaboradores durante todo el año”, aclara el fundador de Valora People