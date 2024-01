Opinión 30-01-2024

Vacaciones: la mejor época para leer

Abraham Novoa Académico Carrera de Educación Diferencial Universidad de Las Américas Sede Concepción



Para muchos, el verano es la mejor época del año. No sólo por la estación que trae calor y días soleados, sino que además, porque coincide -en el caso de los estudiantes- con el período de vacaciones más largo, permitiendo destinar tiempo para un relajo y realizar actividades de ocio, salir de la rutina y liberar la mente de preocupaciones inherentes a la escuela, la universidad o el trabajo. Si bien todo indica que es un período para cerrar los cuadernos y buscar el goce en el tiempo libre, también es una oportunidad para brindar a nuestra mente, relajo y placer mediante la lectura. ¿Es la época de vacaciones el mejor momento para leer? ¡Sin lugar a duda lo es!



Y aunque la importancia de la lectura no está en discusión, si lo está su valor como actividad fruitiva. El uso de pantallas se ha masificado a un ritmo frenético durante las últimas décadas, lo que ha llevado a las nuevas generaciones a conocer el mundo - mediante dispositivos electrónicos y plataformas digitales, situando a los usuarios en un plano donde predomina lo visual por sobre otros modos de representación. Es la era de la videósfera, donde el ser humano -en palabras de Giovanni Sartori- es un homo videns que habita en una sociedad dirigida por pantallas. ¿Qué espacio podría tener la lectura en un escenario donde la imagen ofrece mayor deleite que la palabra escrita?



En este sentido, la lectura tiene múltiples beneficios. No sólo mejora las habilidades de comprensión, permitiendo un acceso al conocimiento de manera más eficiente, sino que además, permite conocer el mundo, ejercita múltiples habilidades cognitivas y favorece una visión crítica de la realidad en sus diferentes dimensiones.



Al igual que otras actividades como la música, la pintura y el deporte, la lectura predisponen la capacidad para el aprendizaje, la creatividad y la imaginación. Cuando se piensa en la lectura como espacio de disfrute, vale tener en cuenta lo que esta significó para personajes como Matilda de Roald Dahl, o Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio. El abanico de temas, géneros y autores permite a cada lector conocer diferentes posibilidades para pasar un buen rato. ¡Y qué mejor hacerlo que al aire libre y en la tranquilidad del verano! Los invito a cerrar las pantallas y a abrir las páginas de un libro. la lectura invita a grandes y chicos a disfrutar de sus beneficios, pues el mejor momento para leer es ahora.