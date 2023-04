Opinión 19-04-2023

VACÍOS ESPACIOS DE ENCUENTROS



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Transitamos en mundos etéreos,

donde sólo vemos imágenes

y no disfrutamos los sabores

de las sensaciones.

Tengo frío y tú no puedes darme calor

trato de amarte y tu mundo atrapado

en una pantalla, no puede abrazarme,

tu mirada me atrapa

pero no puedo besar tus ojos.



Veo tu rostro y tu figura,

tus pensamientos no los percibo,

sólo escucho tu voz

atrapada en dos frías dimensiones

y al otro lado estoy yo

en vacíos espacios de encuentro,

en horizontes lejanos

sin aventuras ni vivencias intermedias,



Tal vez, me deseas y mi pasión real

no te llega,

sufres tú, sufro yo

te grito ¡No te quedes ahí!

¡Sale y vuela!

Por el único medio posible

de concretar nuestro vehemente

encuentro.

Es el amor, que no necesita

tecnologías para llegar con mis pasiones

a tu corazón.



No puedo acariciarte,

pero lo que siento por ti,

me basta para amarte.

No te quedes ahí

¡Sale a volar!

Que yo ya estoy volando,

desafiando virtuales horizontes,

para llegar a ti… ¡mi amor!