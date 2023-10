Nacional 01-10-2023

Vale Roth muestra las consecuencias de procedimiento estético mal hecho: "Tenía silicona industrial"

La bailarina Valentina Roth sorprendió al revelar que se sometió a una operación reconstructiva para volver a tener un aspecto más natural.

Para intoducir el video publicado en su cuenta de Instagram, la exparticipante de "Calle 7" y "Aquí se baila" introdujo que el motivo del video es para responder a diversos cuestionamientos de sus seguidores.

"Me preguntan ¿Qué le pasa a mi boca? ¿Por qué está muy rara? ¿Por qué la parte sobre todo el labio de abajo está como tieso? Atención a las siguientes historias y espero no volver a aclararlo", dijo.

"Tenía silicona industrial"

Posteriormente, Roth mostró cómo estaba su boca antes de la cirugía, donde evidenciaba notables protuberancias. "El doctor Cristian Sepúlveda me abrió el labio de arriba y el de abajo, y se encontró que yo tenía silicona industrial"

Después de mostrar explícitas imágenes del contenido tóxico, Vale Roth advirtió a sus seguidores sobre los peligros de confiar en personas no calificadas para este tipo de intervenciones.

"Usen mi ejemplo para no entregar su boquita a cualquier persona o a cualquier procedimiento, de verdad tómenle peso a esto, es muy peligroso", cerró.