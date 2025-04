Deportes 29-04-2025

Valioso punto: Albirrojos sumaron en San Vicente ante General Velásquez

- Tuvieron que suplir dos lesionados en la defensa

Si analizamos lo que fue el partido del domingo en San Vicente de Tagua -Tagua, era un duelo que perfectamente los linarenses lo pudieron haber ganado , pero faltó ese “cachito” de suerte que se debe tener en el fútbol. Claro que no se contaba con las dos lesiones de los jugadores Flavio Rojas y Alexander Pastene, increíblemente en la misma posición central . Por esta razón el “kalule” tuvo que mover las piezas estratégicamente para no desarmar el esquema técnico y táctico ante Velásquez . El gol de los locales fue como consecuencia de un mal despeje , pero lo principal que la reacción no se hizo esperar y llega la igualdad a través de Joaquín Aros .

Deportes Linares formó con : Celso Castillo , David Tati , Joaquín Aros, Flavio Rojas , Fernando Valdivia, José Molina , Brayan Figueroa , Sebastián Peñaloza , Benjamín Droguett , Diego Vallejos y Christian Duma .

A los 9 minutos , salió Flavio Rojas , ingresando Alexander Pastene, que estuvo solo hasta los 30 minutos del primer tiempo , la lesión fue en la rodilla derecha donde se estiró demasiado y producto del mal estado de la cancha en San Vicente . Tuvo que ingresar Gustavo Gallardo.

El gol de los locales llegó a los 50 minutos con José Tomás Herrera, que, en una jugada personal , liquidó ante la salida de Celso Castillo , anidando el balón al fondo de la red. La igualdad llego a los 62 , minutos luego de un tiro de esquina ejecutado por Benjamín Droguett , alcanzó a meter la pierna Diego Vallejos , y aprecio Joaquín Aros para facturar la igualdad .

Con este resultado los albirrojos, sumaron 11 puntos en la cuarta posición a tres unidades del los líderes Puerto Montt y Ovalle con 14 .

EL GOLEADOR

Joaquín Aros , dijo que “ fue un buen punto en una cancha muy complicada y con rival que se hace fuerte .Fue muy extraño con esas dos lesiones en la misma posición, lo mejor que logramos sumar y ahora a poder ratificarlo en casa con nuestra gente, hoy los compañeros tuvieron que sacrificarse , pero los muchachos están motivados al igual que todo el equipo. Nos vamos a entregar por completo, hay muchos jugadores polifuncionales , ojala que puedan estar los compañeros que salieron lesionados . Los rivales saben que enfrentar a Linares no es fácil”.

EL PÁJARO SE FUE BAJO PIFIAS

Al término del partido, un grupo de hinchas se acercó al sector de los estacionamientos e increparon verbalmente a Jaime Valdés , entre ellos algunos que le gritaban que, por su culpa le estaban cocinando a los jugadores . Y otras cosas claritas que se escucharon a través de la transmisión de la Ruta del Depo . En relación a este episodio, al ser consultada por nuestro medio , no quiso entregar su versión la presidenta de la Corporación .

LUZ DE ESPERANZA

En las últimas horas se ha comentado la posibilidad que la Corporación de Parquímetros pueda entregar algunos ingresos a la Corporación de Deportes Linares . Esperamos que se pueda gestionar la posibilidad de una reunión entre Guillermo Martínez y la presidenta de la Corporación de Deportes Linares , Mariela Vásquez . Estaremos atentos porque un aporte en dinero mensual es súper necesario para las escuálidas arcas de los linarenses .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo