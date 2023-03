Deportes 25-03-2023

Van por la hazaña: Deportes Linares quiere lavar sus heridas en La Calera ante Limache

- Partido se juega esta tarde a las 20:00 horas en el Nicolas Chahuán

Esta tarde parte para el “Depo” la quinta fecha del torneo de la Segunda Profesional, donde no los resultados no lo han acompañado y donde la falta de experiencia de algunos jugadores ha sido el talón de Aquiles que ha tenido el equipo que formó el técnico Luis Pérez Franco. Pero, dicen que las penas del fútbol se pasan con fútbol y esta jornada en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, tendrá una nueva opción para rehabilitarse futbolísticamente, aunque al frente tendrá al equipo de Limache, que está invicto en el torneo.

COMO LLEGAN

El cuadro de Limache viene de igualar en condición de visita, partido jugado en el recinto Soinca Bata, de Melipilla, que luego de 31 años volvió a recibir un enfrentamiento de fútbol profesional.

Un duelo que sorprendió a los forasteros, porque a los 24 minutos, el elenco de Melipilla se ponía en ventaja con anotación de Bryan Taiva, a los 24 minutos de partido. Claro que la alegría duró muy poco para los locales porque en el minuto sagrado Jairo Vásquez logro la paridad para el cuadro de los tomateros con ese guarismo se fueron al descanso.

En el complemento ambas escuadras no generaron mayores aproximaciones de riesgo, siendo los limachinos los que buscaron con un poco más de intensidad. Claro que el panorama se complicó tras la expulsión Ronald González, pero a la postre sumó un punto que lo mantiene como único escolta del líder Trasandino.

El cuadro de Limache, formó con: Matías Bórquez, Nicolas Muñoz, Rodrigo Brito, Gabriel Sarria, William Gama, Kevin Mundaca, Fabrizio Manzo, Jairo Vásquez, Ronald González, Daniel Castro, y Leonardo Martín Sánchez. DT: Víctor Rivero.

A LEVANTAR CABEZA

Los albirrojos duelen de una triste derrota ante Deportes Valdivia, donde nuevamente los errores puntuales les pasó la cuenta. Aunque no fue sancionado un penal claro para Linares cuando derribaron a Diego Vallejos, que no fue sancionado y donde después cobro un penal fuera del área para Valdivia o sea falto de criterio.

Si bien es cierto los albirrojos, realizaron un buen partido, con entrega , lucha , pero convengamos que es un equipo en formación y joven con poca experiencia lo que sin duda lo está complicando.

La formación del equipo podría ser similar, aunque con algunas novedades porque ya cumplieron castigo los jugadores Alex Díaz y Ezequiel Marcone. El paraguayo le queda este partido y seguramente lo tendremos frente a Trasandino en el Tucapel Bustamante Lastra.

Conociendo al técnico, pensando que moverá la pizarra esta tarde, con rival muy complicado y que continúa invicto.

ESTADÍSTICAS

Limache y Linares se han enfrentado en 6 ocasiones con 3 victorias para el equipo tomatero y 1 para el “Depo”. Con dos empates. La última vez que se vieron las caras fue el 2019, donde los del Maule Sur, cayeron por 4 a 0.

El partido de esta tarde frente a Limache en La Calera, será dirigido por Felipe González, Primer Asistente, Cristian Naveas y Segundo Asistente Ariel Armijo, Cuarto Juez, Francisco Gaggero.

COPA CHILE

El verdadero clásico del Maule Sur se vivirá en Linares. Todavía no se conoce el día y el horario para el duelo frente a Rangers de Talca, por Copa Chile en partido único que se disputará en el polideportivo de la calle Rengo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo