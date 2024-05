Opinión 12-05-2024

VAYAN POR TODO EL MUNDO…



Raúl Moris G. Pbro.



El Evangelio de Marcos concluye con el envío de la misión universal de la Iglesia. El Señor resucitado ha culminado la tarea que ha sido encomendada por el Padre, y que el Evangelista al comienzo de su relato consigna con una breve fórmula: anunciar y manifestar con su presencia la llegada del Reino de Dios (cf Mc 1, 15); se ha consumado esta misión sellada por la muerte en cruz, y respaldada por un signo tremendo y definitivo: la Resurrección.



Cristo vuelve al Padre desde donde ha salido, pero no vuelve del mismo modo en que salió: la Encarnación, la aventura de amor que emprendió el Hijo desde el seno de la eternidad, que lo ha llevado a gustar el camino humano con todas sus alegrías y dolores, con todos sus trabajos, sus esperanzas, sus anhelos y fatigas, no concluye el día de la Ascensión.



La humanidad que Cristo quiso asumir, para redimir, no es un traje con el que Dios se revistió y que al terminar su peregrinación por el mundo y por su tiempo, había de abandonar gastado y maltratado de tanto andar; la humanidad de Cristo no es el disfraz, ni la máscara de un dios, que haya querido hacerse pasar por uno de nosotros, sino la forma definitiva que el Hijo ha escogido para sí; cuando Cristo regresa al seno del Padre, lleva también consigo su humanidad; el hombre ha quedado incorporado de manera indisoluble y para siempre a la vida divina; la humanidad que, por causa del pecado, se había apartado del plan al que el Padre la había invitado desde la Creación, se ha reconciliado en la carne obediente del Hijo Crucificado, para ser glorificada en el cuerpo del Resucitado; con la Ascensión la humanidad comienza a compartir la suerte de la Trinidad.



Por otra parte, la Ascensión del Señor no es obra autónoma del propio Jesucristo, sino obra de la entera Trinidad: del Padre que, concluida la fase visible de la tarea del Hijo entre los hombres, lo reclama a su seno, haciéndolo habitar con su entera humanidad en el corazón del misterio para siempre, y del Espíritu Santo que aguardará hasta este momento, para ser derramado en una sola espiración procedente del Padre y del Hijo, y así animar desde arriba y desde dentro a la Iglesia.



Esta es la gran noticia que los Apóstoles han de salir a anunciar con valentía a todos los rincones del mundo, a toda la Creación: puesto que la acción salvadora de Jesucristo tiene la estatura y el alcance de la humanidad entera, la buena noticia no puede quedar atrapada dentro de las fronteras del pueblo de Israel; es una noticia que interesa y que llenará de sentido a la totalidad de la obra que el Creador ha realizado por puro amor.



Ésta es la misión para la cual la Iglesia ha sido convocada y -luego que ha pasado por la prueba del temor y de la dispersión del día de la crucifixión- ha sido reunida y reanimada por la presencia misma del Resucitado.



Con la Ascensión comienza el tiempo de la diseminación misionera de esta comunidad transformada por la experiencia pascual; el Libro de los Hechos de los Apóstoles, complementará lo que nos narra Marcos: a partir de la Ascensión y del cumplimiento de la promesa del envío del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia comienza a irradiar su testimonio, desde el pueblo de Israel a los pueblos paganos, desde Jerusalén a Samaria y luego a Antioquía, desde Antioquía hasta Roma, desde Roma hasta todos los confines de la tierra, desde esos días hasta nuestros días.



Doble noticia es la que van a llevar estos misioneros, la primera es la que acabamos de comentar: que al entrar Cristo en la gloria, las puertas han quedado abiertas para todos nosotros; la segunda, es que esta partida de Cristo no es una ausencia, sino una misteriosa forma de presencia. Los apóstoles ya no volverán a ver a Jesús físicamente, pero su presencia acompañará todos los actos y todas las palabras con las que salgan a anunciar al Señor y a dar testimonio de que han sido salvados por Él.



Noticia esta última, que incluso podría prescindir de las palabras, porque la propia transformación de la comunidad de los discípulos ha de dar cuenta de ella; aquellos que ante la cruz habían salido huyendo y se habían refugiado en la oscuridad de las casas por temor a la persecución, son los mismos que ahora, no conocerán fronteras, ni de lengua, ni de nación, ni de clase, ni de raza; aquellos que miraban con estupor cómo Jesús se acercaba a los excluidos: a los pobres, a los enfermos, a las mujeres, a los paganos, a los pecadores, para hacerlos partícipes del gozo del Reino, son los mismos que tendrán que aprender a hacerlo también ellos mismos, ahora que las fronteras del mundo han desaparecido para los portadores del Evangelio.



Aquellos, que se escondieron entorpecidos por el temor, son los que ahora, proclamarán con su vida y con su muerte la certeza de que cada gesto, cada palabra, cada acción y decisión, está respaldada por el Señor viviente al lado de ellos, delante de ellos, detrás de ellos.



Estos hombres y mujeres de palabra balbuceante y desconfiada -palabra de hombres y mujeres curtidos en la exclusión- se transforman en los hombres y mujeres de la parrêsía, de la valentía y de la seguridad al hablar, parrêsía, la audaz certeza de quien se sabe respaldado, la convicción valiente que no les viene de otra parte, sino de la experiencia de saber que el Señor los asistía y colaboraba con (sünerguntos) ellos y respaldaba (bebaiuntos) su palabra, de que el Señor está trabajando codo a codo, junto a ellos, para que el plan llegue a su plena consumación.



Con la Ascensión del Señor se da inicio al tiempo del envío de la Iglesia en marcha, envío que persiste hasta hoy, y que la ha conducido por todos los caminos hasta los confines de la tierra, marcha que no se detendrá hasta el encuentro cara a cara con el Señor, que no le ha perdido pisada, que ha ido despertando a nuevos caminantes, sosteniendo con su fuerza y con su amor la debilidad de los que tropiezan, y sin embargo está también allá, al final del camino, con los brazos abiertos para abrazar a su esposa, la Iglesia en la gloria.