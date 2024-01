Agricultura 27-01-2024

Vecinos agradecen la Ley que reducirá la tarifa eléctrica a todos los sistemas de Agua Potable Rural, APR

La modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos permitirá rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica en horario punta y límite a todos los servicios sanitarios rurales. Lo que se traducirá en un ahorro significativo para usuarios y quienes pertenecen a distintas cooperativas, no sólo en invierno.

La seremi de Energía de la Región del Maule, Erika Ubilla, sostuvo que “estuvimos visitando el APR de la Cooperativa Tres Esquinas de Duao, nos han contado su historia su proceso de formación, cuántos cooperados y usuarios dependen del sistema de APR, donde trabajan más de 900 clientes y van en aumento, así que estuvimos conversando sobre la aprobación de esta Ley, que les va a permitir quedar exentos de los horarios punta, y están muy contentos porque esto les va a permitir reducir los costos asociados al consumo energético y poder redireccionar esos recursos que se están ahorrando para mejorar procesos, infraestructura, así que estamos conversando con la directiva que por lo demás son todos adultos mayores, lo que es muy loable el compromiso que tienen con la comunidad las ganas de seguir trabajando, y es una directiva que está en terreno, y con un fuerte compromiso social y equidad social en su territorio”.

Ana Concha, gerente de la Cooperativa Agua Potable Duao, Tres esquinas comuna de Maule, expresó que “en realidad estamos muy contentos y les damos las gracias por preocuparse de los APR, porque nos cuesta mucho salir adelante, no tenemos tarifa como acorde y nos cuesta mucho aparte que la luz es bastante cara, así que estamos más que satisfechos y muy agradecidos de todas las personas que lograron esta meta, esta Ley. Nosotros en pleno invierno pagamos 600 mil pesos, entonces 75 mil pesos que nos quede de ahorro para nuestro servicio, o nuestros cooperados, es mucho porque se pueden hacer otras adquisiciones para dar un mejoramiento a los socios y usuarios de nuestra cooperativa”.

Ernesto Aguilar, presidente de la Cooperativa, detalló que “es uno de los proyectos que muchas veces hoy día nos va a traer muchos beneficios, a través, de entregar nuestro suministro de agua sin la dificultad de poder cancelar un dinero extra, por la utilización de energía eléctrica, creo que va a ser muy beneficioso para todos nosotros y para todas las cooperativas rurales, que existen en nuestro país. El apoyo del Ministerio de Energía, creo que es una de las cosas fundamentales, referente al desarrollo que hoy día Chile está teniendo”.

Alicia Donaire, vicepresidenta de la cooperativa, indicó que este proyecto “para nosotros cumple amplias expectativas, porque vamos a solucionar problemas para la comunidad con un elemento básico que es un buen suministro del agua potable y también lo que signifique economía para ellos, porque ese es nuestro principal objetivo, que la gente tenga buen servicio, y que pague un servicio de calidad, y además, que les sirva, sea beneficioso para ellos, el agua es lo más beneficioso que tenemos los seres humanos y el buen uso que es lo que siempre estamos recomendando es lo primordial, no desperdiciar el agua. Me encantó enterarme del contenido del proyecto, lo rápido que lo aprobó el Senado, y lo principal es que tiene un contenido social, porque los proyectos por lo general no tienen este contendido, entonces yo felicito a la seremi de Energía por el trabajo que están haciendo, porque están pensando en la gente, están pensando en la gente que más necesita y en los sectores rurales, que están más lejos del progreso, estamos recién en vías de desarrollo y despegando”.