Crónica 14-07-2023

Vecinos del sector Ancoa protestaron solicitando que autoridades agilicen soluciones para familias afectadas por el temporal

- La caravana de vehículos salió del sector Alto Las Leñas y llegó al centro de la ciudad

Ayer, vecinos del cajón Ancoa realizaron una protesta pidiendo ser escuchados por las autoridades tras las graves consecuencias que dejó el reciente sistema frontal en la zona precordillerana.

Habitantes de los sectores de Chupallar, Roblería, Emblase Ancoa y Vega Ancoa, se reunieron en el kilómetro 6 del camino al embalse, callejón Alto Las Leñas, para dirigirse en una caravana de vehículos al sector céntrico de la ciudad.

Una vez en la Plaza de Armas, se ubicaron frente al municipio y luego ingresaron al edificio de la Delegación Provincial. Posteriormente se dirigieron al principal acceso a la ciudad, cortando la ruta 5 Sur durante algunos minutos.

En la ocasión, Yenny Vega, dirigente de Alto Las Leñas, dijo que entre el petitorio figura “que se agilice la conectividad en los callejones de la precordillera y una ayuda concreta para la reconstrucción de las viviendas afectadas. Para ello necesitamos una mayor presencia del municipio y del gobierno”.

Por su parte, Ana Zumarán, de Chupallar, señaló que “las autoridades no nos han dado ninguna solución, el agua se llevó el puente y ahora estamos pasando por arriba de unos bines, lo que ciertamente es muy peligroso pero no tenemos otra solución. Necesitamos la presencia de gente de Obras Hidráulicas y que el gobierno se haga presente, ya que estamos aislados”.

En tanto, los concejales Marco Avila, Michael Concha y Jesús Rojas, que estuvieron con los manifestantes, coincidieron que “es una justa demanda pedir que las autoridades gubernamentales agilicen las soluciones en el mejoramiento de caminos, reposición de puentes. Esto no es contra el municipio ni contra la Delegación Provincial, lo que piden es que el gobierno central pueda ser más rápido en las soluciones.

Durante la tarde de ayer, la Delegada Priscila González se reunió con los representantes de las comunidades afectadas por el sistema frontal, señalando que continuarán entregando ayuda y proyectando nuevas acciones en beneficio de los habitantes de la precordillera.