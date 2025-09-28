Policial 28-09-2025

Vecinos del sector suroriente de Linares denuncian envenenamiento de perros

La semana finaliza con una serie de antecedentes aportados por vecinos del área suroriente de Linares, respecto del presunto envenenamiento de perros de su barrio.

En concreto, se trata de la Villa Parque El Sol, del sector Nuevo Amanecer, donde, hasta el viernes, por lo menos se contabilizaban 7 canes fallecidos en plena vía pública, con espasmos y síntomas de haber injerido algún alimento con sustancias que pes provocaron su muerte.

Los residentes están alertas y piden la intervención del Municipio o autoridades competentes, para revisar las cámaras de vigilancia o investigar las circunstancias y presuntas responsabilidades en este acto que condenan por el nivel de crueldad de él o los eventuales causantes.

