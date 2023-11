Social 02-11-2023

Vecinos expresan impotencia por camino destruido en sector La Torre



Con tristeza e impotencia vecinos del sector La Torre, ven cómo su camino asfaltado y que significó tanto tiempo poder lograrlo, hoy se observa en lamentables condiciones. Aseguran que los responsables son usuarios que haciendo uso de un camino no habilitado, lo han destruido.

“Son camiones que transitan hacia las bodegas del sector, que conectan con el final de la circunvalación sector camino a Panimávida km 3, más otros camiones de alto tonelaje que trabajan en el nuevo loteo que se está habilitando allí. Este es un sector rural, que ha visto afectado su camino de acceso. Aquí somos gente de esfuerzo y es importante haber logrado tener un camino sin tierra o barro, lo que garantiza dignidad para quienes habitamos aquí”, señala la presidenta de la Junta de Vecinos. Blanca Carreño.

“Queremos apoyo de vialidad y del municipio. Que esto no siga avanzando y que no nos quedemos sin camino por culpa de privados. Les hemos enviado correos y no hemos sido escuchados. Cerrar ese acceso improvisado y multar a responsables es una solución y recuperar nuestro camino, es urgente”, agregó.



La dirigente manifestó, finalmente, que esto permitirá alejar a personas que se dedican a beber, formando ya un microbasurero de botellas, latas y otros elementos en la vía pública.