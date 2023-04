Opinión 25-04-2023

Venta de medicamentos

La Comisión de Salud del Senado presentó una moción que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal.

La norma contempla el endurecimiento de sanciones penales y sanitarias para quienes vendan medicamentos en lugares no destinado para ello y fármacos adulterados, como para quienes los prescriben o faciliten estos hechos.

Hoy la ley permite perseguir como delito, la comercialización ilícita solo de medicamentos sujetos a control legal, como es el caso de los psicotrópicos y estupefacientes. No es posible la detención y penalización de personas que venden medicamentos por vías no autorizadas.

La moción plantea una serie de aspectos, entre ellos que las farmacias y los establecimientos farmacéuticos serán los únicos facultados para expender productos farmacéuticos a personas naturales, cualquiera sea su condición de venta, estándoles expresamente vedada la distribución de los mismos.

Se entenderá por distribución, el reparto de medicamentos a cualquier persona natural o jurídica, en cantidades que excedan aquellas que regularmente se destinan a un tratamiento médico.



El profesional de la salud que, estando legalmente habilitado para prescribir, recetare a sabiendas medicamentos en cantidades que excedan a aquellas que regularmente se destinan a un tratamiento médico, con la finalidad de destinarlos al comercio en lugares o modalidades no autorizadas por la autoridad sanitaria será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.