Verano 2025: Recomendaciones para disfrutar sin siniestros viales

●Llegaron las vacaciones de verano, y con ellas, el aumento de desplazamientos en carreteras debido a los viajes familiares y el turismo. Para prevenir siniestros y mejorar la seguridad vial durante esta temporada, Luis Stuven, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad, entrega recomendaciones claves a todos los conductores para garantizar un trayecto más seguro y sin contratiempos.Las vacaciones son una época ideal para descansar y disfrutar, pero también es un momento para recordar la importancia de la seguridad vial. Aunque los días de descanso suelen asociarse con tranquilidad y relajo, es fundamental tener en cuenta que para llegar a esos destinos, a menudo enfrentamos viajes largos con extensas horas de conducción, con mucho movimiento y posibles alteraciones en las condiciones del tráfico, lo que aumenta el riesgo de siniestros.Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad, destaca la importancia de estar conscientes del aumento del tráfico durante la temporada. “La vigilancia no solo es crucial para los conductores, sino también para los peatones y otros usuarios de la vía. Los viajes largos, la mayor cantidad de vehículos en las carreteras y las condiciones cambiantes de la circulación, exigen que tanto los automovilistas como pasajeros permanezcan más alertas que nunca”, explica Stuven.El experto también subraya la importancia de una conducción responsable, especialmente en las zonas de mayor congestión, como las cercanías de destinos turísticos, playas y áreas recreativas. “Los conductores deben adaptarse a las condiciones del tráfico, respetando los límites de velocidad y manteniendo una distancia segura. Además, es esencial que los conductores y pasajeros estén descansados y listos para reaccionar ante cualquier imprevisto”, agrega.¿CÓMO PREVENIR LOS RIESGOS? Respeta la Convivencia Vial Es fundamental desplazarse de manera segura, utilizando las medidas de seguridad necesarias y cumpliendo con las normas de tránsito. Respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y las normas de comportamiento, ayuda a crear un ambiente armonioso y seguro para todos los usuarios de la vía, ya sean conductores de cualquier vehículos motorizados, ciclistas o peatones.Pon atención a obstáculos y problemas en la rutaEs esencial estar siempre alerta a las condiciones de las vías por las que nos desplazamos, observando posibles obstáculos o situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad. Si decides escuchar música, ajusta el volumen para que no te impida estar atento a los sonidos del entorno, como sirenas, bocinas de otros vehículos o señales de advertencia.

Utilizar siempre el cinturón de seguridadEl uso del cinturón de seguridad es fundamental para reducir significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en un siniestro. Las personas que no lo usan tienen hasta cuatro veces más probabilidades de morir o sufrir lesiones graves, ya que están expuestas a ser expulsadas del vehículo o a sufrir golpes violentos dentro del auto. Es un gesto simple, pero vital para proteger tu vida y la de tus acompañantes.No utilices el celular al volanteEvita la manipulación de dispositivos electrónicos móviles mientras se conduce. Planifica tu ruta y revisar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el viaje. Sé responsable y cuidadoso, ya que en primer lugar, te pueden multar y segundo, además de poner en riesgo tu vida, estás poniendo en riesgo la vida de otros