Opinión 14-06-2025

Verdad, memoria y justicia: una deuda que comienza a saldarse



Nataly Rojas, Seremi de Gobierno, Región del Maule



Este reciente 9 de junio, en el Día Internacional de los Archivos, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, dio un paso significativo en el camino de la verdad y la justicia: la entrega de las carpetas de calificación a los familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política durante la dictadura cívico-militar. Esta acción, enmarcada en el Plan Nacional de Búsqueda, no solo responde a una demanda histórica, sino que honra una deuda que el Estado chileno ha mantenido por décadas con miles de familias.

Las carpetas, hasta ahora reservadas, contienen valiosa documentación: testimonios, informes, resoluciones y antecedentes que dan cuenta del horror vivido y de la persistencia de quienes, pese al dolor, nunca dejaron de buscar a sus seres queridos.

Esta entrega no borra el dolor ni reemplaza la ausencia, pero sí marca un hito. Es una señal clara de voluntad política, de compromiso con los derechos humanos, y de respeto hacia quienes han sostenido la memoria a pulso, sin descanso, durante más de 50 años.

El Plan Nacional de Búsqueda, impulsado con fuerza por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reconoce que la verdad es un derecho. No puede haber democracia plena si no se enfrenta con honestidad el pasado, si no se dignifica a quienes sufrieron la violencia del Estado, si no se fortalece la confianza entre las instituciones y la ciudadanía desde una base de justicia y reparación.

La verdad es la base de la justicia y la justicia es la base de la democracia. Hoy Chile avanza en memoria y reparación con el acceso de las familias a las carpetas de información de sus seres queridos asesinados o desaparecidos por la dictadura.