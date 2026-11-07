Opinión 07-11-2026

Verdor en llamas





Carlos Candia Campano





Comenzaba a caer nieve y acabábamos de desmontar del caballo. —Mira, sale humo del refugio de piedra— le dije al Pascual. Nos acercamos, amarramos las bestias y antes de entrar pregunté —¿Hay refugio para un par de arrieros acá caballeros? — Un baquiano que había visto en alguna veranada, levantando el ala del sombrero respondió: —Pase nomás amigo, donde ya hay tres, alcanzan cinco— Saludamos, nos sentamos y ofrecieron mate y tortilla.

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Los otros dos no eran de acá, hablaban castellano con acento norteño. —A la madrugada estos caballeros quieren ir a pescar cerca de la cascada Las Ánimas, cuando subimos ayer desde Monte Oscuro la vieron y dijeron “Una chulada de velo”, vamos a ver si el clima acompaña— comentó el baquiano. Mateando vi que uno de ellos abría una cajita de madera con anzuelos, el otro que estaba tendido usando su chaqueta como almohada, sacó de su morral varios cuadernos pequeños, un frasco de tinta, desenfundó un pequeño cortaplumas filudo que untó en tinta y comenzó a escribir con una extraña habilidad para que el líquido fluyera por la hoja, trazando una caligrafía peligrosa.

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El de los anzuelos sacó una botella y dedales metálicos, sirvió un licor perfumado y dijo —Oye Juan, deja esos libros y ven por un mezcal—. Luego de algunos tragos, Pascual le preguntó al del cortaplumas —Amigo y cuénteme, ¿qué está escribiendo? — El hombre da un sorbo y mira a través de las rendijas del refugio —Unos cuentos— mi compañero mastica algo de miga y replica —¿Algún cuento sobre acá, sobre la cascada? El forastero da otro sorbo —Si y no, algo del paisaje de acá, el verano seco, las rocas tan grises— Pascual prosigue —¿Cómo se llama el cuento que escribe ahora? Algo cortante el hombre murmulla —Se titula “Mezcal los suicidas”— El refugio se llena de incomodidad viscosa.

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—Es bonito acá, muy verde— comenta el hombre de los anzuelos, el baquiano lo mira —por eso traemos nuestros animalitos en los veranos a pastar— El que escribía toma su filosa cuchilla, le limpia la tinta y la coloca sobre el tablón que hace de mesa, mirándonos fijo. El Pascual echa la mano al cinto, buscando la funda a su derecha, el forastero desasiente con la cabeza. Acto seguido, el escribiente toma el mezcal y sirve una ronda, terminando por colmar el dedal de Pascual, baja la botella, extiende la mano y con acento mexicano le dice —Amigo chileno, no transformemos este verdor en un llano en llamas-









